***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ile Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirimlerin EşleştirilmesiGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 12.03.2020Genel Kurul Tarihi 09.04.2020Genel Kurul Saati 09:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Altın Damlası Toplantı Salonu / Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent - İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.6 - Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.7 - Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti.8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılı için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.9 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve onaylanması.10 - Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, "Bağış ve Yardım Politikası"nın ortakların onayına sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahis konusu faaliyetler için izin verilmesi.14 - Dilekler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Cagrı İlanı ve Vekaletname 2019.pdf - İlan MetniEK: 3 KSS Ana Sozlesme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarBugün toplanan Yönetim Kurulumuz Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 9 Nisan 2020 Perşembe günü saat 09:00'da Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde Altın Damlası Toplantı Salonu'nda yapılmasına karar vermiştir.2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul ilan metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828328BIST