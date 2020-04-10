***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimizin 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu önerisinde yer alan kar dağıtım tutarı ve kar dağıtım tablosu önerildiği şekliyle kabul edilmiş olup, kar payı ödeme tarihinin ise 14 Nisan 2020 olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.Karar Tarihi 06.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.04.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ECILC, TRAECILC91E0 Peşin 0,0730000 7,3 15 0,0620500 6,205Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 14.04.2020 14.04.2020 16.04.2020 15.04.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ECILC, TRAECILC91E0 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu önerisinde yer alan kar dağıtım tutarı ve kar dağıtım tablosu önerildiği şekliyle kabul edilmiş olup, kar payı ödeme tarihinin ise 14 Nisan 2020 olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.Not:Şirketimizin 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılı olağan genel kurul toplantı sonucunu KAP sisteminde açıklarken oluşan sistemsel bir hata nedeniyle "Kar Payı Dağıtımı" ilgili Hak Kullanım Bildirimi'nden gönderilemediği için ekte tekrar yayınlanmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 EİS Kar Dağıtım Tablosu 2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUEİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 685.260.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 102.082.692Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 193.117.000 258.088.1274. Vergiler ( - ) 30.389.000 38.551.4935. Net Dönem Kârı 162.728.000 219.536.6346. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 10.976.832 10.976.8328. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 151.751.168 208.559.802Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 151.751.168 208.559.8029. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 100 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 151.751.268 208.559.80211. Ortaklara Birinci Kâr Payı 50.023.980 50.023.980* Nakit 50.023.980 50.023.980* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.576.098 1.576.09817. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 100.151.090 156.959.72420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 42.520.383 0 28,02 0,06205 6,205TOPLAM 42.520.383 0 28,02 0,06205 6,205Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıNet temettü tutarı hesaplamasında, Gelir Vergisi stopaj oranı %15 olarak dikkate alınmıştır.Yönetim Kurulumuz'un 22 Mart 2019 tarihli kararı ile Eczacıbaşı Shire Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki paylarımızın tamamının Baxalta GmbH'a devredilmesi sonucunda oluşan hisse satış karının %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda özel fon hesabına aktarılacak olan 38.972.007 TL'lik istisna kazancı, kar dağıtım tablosunda yasal kayıtlara göre hesaplanan dönem karından düşülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837129BIST