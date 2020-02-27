***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
27.02.2020 19:18
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748086 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750392
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Belgelerin İngilizcesi Türkçe ile eşanlı olarak KAP'ta duyurulmamış olup, Türkçe belgelerin KAP'ta duyurulmasından sonra en kısa süre içerisinde Şirket internet sitesine yüklenmiştir.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bu kapsamda bir işlem yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte bir işlem yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu kapsamda bir işlem yoktur.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Bağış ve yardım politikası ile bağış ve yardımlara ilişkin üst limit, her yıl genel kurulun onayına sunulmakta ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında söz konusu bilgilere yer verilmektedir. Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Genel Kurul / Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2019 sf.15
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755288
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Kurul toplantıları, kamuya açık olarak yapılmaktadır, dolayısıyla dileyen menfaat sahiplerinin söz hakkı olmaksızın toplantılara katılımı mümkündür. 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı?na pay sahipleri dışında Yönetim Kurulu üyelerimiz, Eczacıbaşı Topluluğundan bazı çalışanlar ve bağımsız denetim şirketi temsilcisi katılmıştır.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 50,62
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Kar payı dağıtılması kararı alınmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
-
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
11/04/2019 0 % 83,72 % 0,16 % 83,56 Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Genel Kurul / Genel Kurul Tutanakları Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Genel Kurul / Genel Kurul Tutanakları ve Genel Kurul Sonrası Yazılı Cevaplanan Sorular Yoktur. 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/755288 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758320
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu / Denetimden Sorumlu Komite başlığı altında açıklanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu / Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında açıklanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
II.171 sayılı Tebliğ 4.5.1 no'lu maddesi gereği ayrı bir aday gösterme komitesi oluşturulmamıştır aday gösterme komitesinin görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu / Riskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında açıklanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
II.171 sayılı Tebliğ 4.5.1 no'lu maddesi gereği ayrı bir ücret komitesi oluşturulmamıştır ücret komitesinin görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu'nun 13 no'lu sayfasında açıklanmıştır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim bölümünün 11 no'lu sayfasında açıklanmıştır.
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 0 % 100 8 8
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 0 % 33 5 5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 0 % 50 7 7
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyesi yoktur. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisi Şirket’i müşterek imzaya yetkilidir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
0
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet Raporu'nun 5 no'lu sayfasında açıklanmıştır.
Yönetim kurulu başkanının adı
Ferit Bülent Eczacıbaşı
İcra başkanı / genel müdürün adı
Canan Bademlioğlu
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Topluluk şemsiye sigortası kapsamında sigorta yaptırılmış olup, sigorta bedeli Şirket sermayesinin %25’inin altındadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik olarak yazılı bir çeşitlilik politikası yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Sayısı: 1 ? Oranı: %16,7
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ferit Bülent Eczacıbaşı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/04/1981 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Rahmi Faruk Eczacıbaşı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/1993 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Mustafa Sacit Basmacı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/05/2004 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Atalay Muharrem Gümrah İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/04/2018 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Hasan Toker Alban İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 12/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748086 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Zühal Atanan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 12/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748086 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat politikası yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Eczacıbaşı Topluluğu Uyum Kurulu
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
E-posta adresi: uyum@eczacibasi.com.tr Telefon numarası: (0 212) 371 72 72 Faks numarası: (0 212) 371 72 66
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
-
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için yedekleme planı geliştirilmesi Şirket İnsan Kaynakları Planlama Kurulu tarafından belirlenir ve Topluluk Yetenek ve Ücretlendirme Komitesi tarafından takip edilir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Eczacıbaşı Topluluğu’nun fırsat eşitliği politikası www.eczacibasi.com.tr / Toplumsal Sorumluluk / Sürdürülebilirlik / Fırsat Eşitliği Yaklaşımımız adresinde, personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikası ise www.eczacibasi.com.tr / Topluluk / İnsan Kaynakları Politikamız / Yeteneği Seçmek / İşe Alım adresinde yayınlanmaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Eczacıbaşı Topluluğu’nun ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikası www.eczacibasi.com.tr / Anasayfa / Davranış Kuralları adresinde yayınlanmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Eczacıbaşı Topluluğu’nda kurumsal sosyal sorumluluk konularında yürütülen faaliyetler www.eczacibasi.com.tr / Toplumsal Sorumluluk adresinde yayınlanmaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Eczacıbaşı Topluluğu’nun yolsuzlukla mücadele için aldığı önlemler, Davranış Kuralları kitapçığı içerisinde yer almakta olup, www.eczacibasi.com.tr / Anasayfa / Davranış Kuralları adresinde yayınlanmaktadır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Finansal Bilgiler / Duyurular ve Sunumlar / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul / İletişim
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında yürüttükleri görevlere Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim bölümünün 8 no’lu sayfasında, yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevlere Faaliyet Raporu’nun 2 no’lu sayfasında ve bağımsızlık beyanlarına Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim bölümünün 24 - 25 no'lu sayfalarında yer verilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim bölümünün 9 - 10 no'lu sayfalarında açıklanmıştır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim bölümünün 8 no'lu sayfasında açıklanmıştır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır. Faaliyet Raporu'nun 10 no'lu sayfasında açıklanmıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket aleyhine açılan ve mali durumunu etkileyebilecek bir dava bulunmamaktadır. Faaliyet Raporu'nun 10 no'lu sayfasında açıklanmıştır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu'nun 10 no'lu sayfasında açıklanmıştır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu'nun 10 no'lu sayfasında açıklanmıştır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile ilgili bilgiler Faaliyet Raporu'nun 3 no'lu sayfasında kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiler ise Faaliyet Raporu'nun 9 no'lu sayfasında açıklanmıştır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
18
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 87,96
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır, üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak makul sürelerde sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Ana Sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin esaslar Ana Sözleşmemizin 11. maddesinde belirlenmiştir. Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Kurumsal Yönetim / Kuruluş Genel Bilgileri / Ana Sözleşme Madde 11 - Yönetim Kurulu Toplantıları
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yönetim Kurulu üyeleri? Eczacıbaşı Topluluğu’na bağlı şirketlerde görev alabilirler, prensip olarak Topluluk dışında görev alamazlar.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim bölümünün 9 - 10 no'lu sayfalarında açıklanmıştır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817970 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820231
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Hasan Toker Alban Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Zühal Atanan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Hasan Toker Alban Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Mustafa Sacit Basmacı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Gülnur Günbey Kartal Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Zühal Atanan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Atalay Muharrem Gümrah Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822181
BIST