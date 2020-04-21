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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.04.2020 18:13
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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla   i) 
Bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş., ("EİP") evden çalışma modelini uygulamakta olup, sağlık kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaret gerçekleştirilerek yapılan ürün tanıtımlarının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 19 Mart 2020 tarihinde ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olması nedeniyle tanıtım faaliyetlerini yürütemeyen Tıbbi Tanıtım Sorumlusu ve Uzman Tıbbi Tanıtım Sorumlusu personeli için kısa çalışma ödeneğine başvurmuştur. EİP diğer faaliyetlerini uzaktan erişimle yürütmeye devam etmektedir. 
  ii) İş ortaklığımız Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Eczacıbaşı Monrol"), üretim tesisleri hariç olmak üzere, evden çalışma modelini uygulamakta olup, iç piyasada yaşanan talep daralmasına bağlı üretim kısıtlaması ihtiyacı nedeniyle uygulayacağı tam ve kısmi süreli kısa çalışma modelleri için kısa çalışma ödeneğine başvurmuştur.   İlgili kuruluşlarımızda fiilen kısa çalışma başlatılmıştır. 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4447 sayılı Kanun'un Geçici 25'inci maddesi ile tadil edilen 7244 Sayılı Kanun'un 8'inci maddesine göre "uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir" hükmü doğrultusunda, EİP ve Eczacıbaşı Monrol'ün ay sonunda ilgili personelin puantaj bilgilerinin Türkiye İş Kurumu'na bildirilmesini takiben, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaları beklenmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839614


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