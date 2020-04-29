***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2020 14:36
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin %83,99'una sahip olduğumuz iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 12 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında 125.000.000 Türk Lirası olan mevcut ödenmiş sermayesinin 107.500.000 TL tutarında azaltılarak 17.500.000 TL'sına indirilmesine ve sermaye azaltım tutarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841101
BIST
15:51101.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 676,28
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.406
En Düşük
100.579
15:516,9831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
15:517,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
15:51382,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,31
|Açılış
|: 382,61
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
381,98
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|18,04
|138.424.149
|% 10,00
|
|AYCES
|25,30
|1.134.010
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.323.727
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.093.349
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|132.826.992
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|LKMNH
|7,12
|80.675.200
|% -8,01
|
|DENGE
|1,30
|731.676
|% -7,14
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MGROS
|30,72
|1.028.010.229
|% 5,93
|
|SOKM
|11,75
|484.885.018
|% -2,89
|
|THYAO
|10,56
|373.931.587
|% -0,85
|
|GARAN
|8,36
|356.859.066
|% 0,60
|
|MPARK
|15,30
|348.249.756
|% -6,13
|
|ODAS
|1,79
|248.407.535
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,11
|142.086.058
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|123.977.462
|% 2,86
|
|ADESE
|1,54
|132.826.992
|% 10,00
|
|PETKM
|3,54
|284.567.884
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6440
|8,6874
|% -0,12
|
|Frank
|7,1409
|7,1839
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-4,15
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.510
|-5,50
|
|Tam
|2.517
|2.571
|-5,60
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-2,80
|
|Çeyrek
|615
|629
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|23,78
|23,78
|1,04
|
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