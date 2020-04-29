***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin %83,99'una sahip olduğumuz iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 12 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında 125.000.000 Türk Lirası olan mevcut ödenmiş sermayesinin 107.500.000 TL tutarında azaltılarak 17.500.000 TL'sına indirilmesine ve sermaye azaltım tutarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841101BIST