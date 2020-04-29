GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.04.2020 14:36
GÜNCEL HABERLER



***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermayesinin %83,99'una sahip olduğumuz iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 12 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında 125.000.000 Türk Lirası olan mevcut ödenmiş sermayesinin 107.500.000 TL tutarında azaltılarak 17.500.000 TL'sına indirilmesine ve sermaye azaltım tutarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841101


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:51101.384
Değişim :  0,67% |  676,28
Açılış :  101.213  
Önceki Kapanış :  100.707  
En Yüksek
101.406 En Düşük
100.579
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KFEIN 18,04 138.424.149 % 10,00  
AYCES 25,30 1.134.010 % 10,00  
MERKO 1,43 41.323.727 % 10,00  
AVOD 2,75 138.093.349 % 10,00  
ADESE 1,54 132.826.992 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6440 8,6874 % -0,12  
Frank 7,1409 7,1839 % 0,05  
Riyal 1,8522 1,8615 % -0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 -4,15  
Altın Gr. 383 383 -0,85  
Cumhuriyet 2.452 2.510 -5,50  
Tam 2.517 2.571 -5,60  
Yarım 1.226 1.257 -2,80  
Çeyrek 615 629 -1,30  
Gümüş.Ons 15,18 15,21 0,04  
Gümüş Gr. 3,41 3,41 0,00  
B. Petrol 23,78 23,78 1,04  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru