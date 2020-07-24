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***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.07.2020 08:44
GÜNCEL HABERLER



***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020 21.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

15 Haziran 2020 tarihli duyurumuzda bağlı ortaklığımız EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP)'nin tanıtım faaliyetlerini yürütebilecek Tıbbi Tanıtım Sorumlusu (TTS) personelinin 2/3 zamanlı kısa çalışma ödeneği kapsamına alındığını, tanıtım faaliyetlerini yürütemeyecek TTS personelinin ise 11 Temmuz 2020 tarihine kadar tam zamanlı kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya devam edeceğini açıklamıştık. Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca kısa çalışma ödeneğinin bir ay uzatılması kapsamında EİP kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya  devam etmektedir. 21 Nisan 2020 tarihli duyurumuzda iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (Eczacıbaşı Monrol), iç piyasada yaşanan talep daralmasına bağlı üretim kısıtlaması ihtiyacı nedeniyle uygulayacağı tam ve kısmi süreli kısa çalışma modelleri için kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu açıklamıştık. Eczacıbaşı Monrol, bu ay itibarıyla tam çalışma modeline geçerek kısa çalışma ödeneği kapsamından çıkmıştır.   EİP ve Eczacıbaşı Monrol, kısa çalışma ödeneği kullanımının yasal olarak devam ettiği süre boyunca, faaliyet alanlarındaki aktivitelerin yoğunlukları doğrultusunda kısa çalışma ödeneği kapsamlarını değerlendirip, piyasa şartları ile uyumlandırmaya devam edeceklerdir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861494


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PKENT 652,10 847.730 % 9,98  
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Sterlin 8,6903 8,7339 % 0,01  
Frank 7,3716 7,4160 % 0,12  
Riyal 1,8201 1,8293 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 7,57  
Altın Gr. 416 416 1,09  
Cumhuriyet 2.762 2.804 45,00  
Tam 2.788 2.803 7,80  
Yarım 1.353 1.371 3,90  
Çeyrek 679 686 1,90  
Gümüş.Ons 22,66 22,69 0,07  
Gümüş Gr. 4,96 4,97 -0,00  
B. Petrol 43,08 43,08 -0,25  
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