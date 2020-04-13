***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFERİT BÜLENT ECZACIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi 03.04.1981 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlar (İcra) Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil --- Yoktur.RAHMİ FARUK ECZACIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 31.03.1993 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlar (İcra) Kurulu Başkan Yardımcısı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil --- Yoktur.ATALAY MUHARREM GÜMRAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 12.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Topluluğu - CEO / Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Genel Müdür / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil --- Riskin Erken Saptanması Komitesi - ÜyeSEYFETTİN SARIÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 09.04.2020 İcrada Görevli Değil - Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye Değil --- Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeHASAN TOKER ALBAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 12.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669953 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Başkan / Kurumsal Yönetim Komitesi - BaşkanZÜHAL ATANAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 12.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 --- Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669953 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837610BIST