***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2022 18:13
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2022 18.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.04.2022
Tescil Tarihi
25.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.04.2022 - 10568
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 18.04.2022 tarihli genel kurul kararı, 25.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 27.04.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024373
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 33,13
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
18:0514,8247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0261
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
18:0515,6328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1138
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,5991
18:05898,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -7,82
|Açılış
|: 898,53
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|25,96
|1.516.973
|% 10,00
|
|LIDER
|23,56
|425.813.337
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,26
|19.084.221
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.129.756
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|12.039.887
|% 9,96
|
|DAGHL
|27,92
|8.642.466
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.885.764
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|85.755.440
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,09
|75.140.646
|% -9,45
|
|SILVR
|7,68
|44.381.512
|% -9,43
|
|THYAO
|40,50
|5.825.641.123
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,27
|2.868.219.297
|% 4,23
|
|EREGL
|34,34
|2.353.135.062
|% 3,81
|
|SISE
|17,82
|2.208.902.939
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.306.608
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.241.319.040
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.306.608
|% 0,20
|
|ODAS
|2,48
|775.291.788
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,27
|2.868.219.297
|% 4,23
|
|AKBNK
|9,15
|1.528.375.499
|% 1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8216
|14,8247
|% 0,18
|
|Euro
|15,6238
|15,6328
|% -0,72
|
|Sterlin
|18,4901
|18,5829
|% -0,32
|
|Frank
|15,2278
|15,3195
|% -0,53
|
|Riyal
|3,9420
|3,9618
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-20,07
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-6,38
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,06
|