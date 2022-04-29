***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 373.650 280.132Satışların Maliyeti21 -239.798 -201.910TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)133.852 78.222BRÜT KAR (ZARAR)133.852 78.222Genel Yönetim Giderleri22 -30.262 -21.120Pazarlama Giderleri22 -56.805 -33.947Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 172.831 124.736Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -28.174 -36.124ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)191.442 111.767Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler495 49.818Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-117 -43Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 44.913 3.502FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)236.733 165.044Finansman Gelirleri25 14.846 6.472Finansman Giderleri25 -17.184 -8.173SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)234.395 163.343Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-43.741 -22.117Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -52.394 -22.484Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 8.653 367SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)190.654 141.226DÖNEM KARI (ZARARI)190.654 141.226Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 1Ana Ortaklık Payları190.631 141.225Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 27 0,27820000 0,20610000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-93.395 102.364Dönem Karı (Zararı)190.654 141.226Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-87.918 -31.023Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15,16 6.517 5.976Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler131 665Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 131 665Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.430 1.366Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.430 1.266Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 100Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 -49.007Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-17.620 -10.492Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -26.941 -13.584Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 9.321 3.092Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler29 1.076Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-70.177 779Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-67.964 2.190Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -2.213 -1.411Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -52.971 -3.502Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 43.741 22.117Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler2 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -1İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-84.611 61.971Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-95.330 -28.933Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler369 -1.122Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-42.207 7.970Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.062 2.095Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler49.923 17.581Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.128 66.875Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)444 -2.495Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.125 172.174Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -1.160 -200Vergi İadeleri (Ödemeleri)-110.360 -69.610YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.777 46.469Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3 33Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -4.671 -2.261Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -1.109 -310Alınan Temettüler0 49.007FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI93.800 -21.642Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri141.301 1.794Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-54.388 -21.685Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.078 -4.522Türev Araçlardan Nakit Çıkışları2.354 -3.301Ödenen Faiz-9.321 -3.092Alınan Faiz18.932 9.164YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.372 127.191NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.372 127.191DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.263.966 854.776DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.258.594 981.967Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.259.908 1.265.256Finansal Yatırımlar247.163 166.593Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar247.163 166.593Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 247.163 166.593Ticari Alacaklar335.990 232.675İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 6.559 3.381İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 329.431 229.294Diğer Alacaklar4.318 709İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 433 544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.885 165Türev Araçlar28 7.333 7.415Stoklar11 158.941 116.865Peşin Ödenmiş Giderler12 5.807 4.034Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 134 3.317Diğer Dönen Varlıklar19 2.122 183ARA TOPLAM2.021.716 1.797.047TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.021.716 1.797.047DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.828.759 5.841.365Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar137.541 150.147Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 137.541 150.147Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 5.691.218 5.691.218Diğer Alacaklar266 355İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 250 339İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 16 16Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 241.305 196.394Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 342.178 342.528Maddi Duran Varlıklar15 5.381 5.758Kullanım Hakkı Varlıkları13 38.257 41.961Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 25.398 21.671Peşin Ödenmiş Giderler12 5.063 4.715Ertelenmiş Vergi Varlığı26 8.553 7.196Diğer Duran Varlıklar19 6.808 5.603TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.501.968 6.467.546TOPLAM VARLIKLAR8.523.684 8.264.593KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar178.630 55.653İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.687 1.579Kiralama İşlemlerinden Borçlar7, 8 1.687 1.579İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar176.943 54.074Banka Kredileri7 164.691 41.970Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 12.252 12.104Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.135 40.435İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 10.135 40.435Ticari Borçlar338.716 288.793İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 15.342 12.181İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 323.374 276.612Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 2.528 1.544Diğer Borçlar19.747 15.265İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 19.747 15.265Türev Araçlar28 59 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 20.727 20.283Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 44.497 112.448Kısa Vadeli Karşılıklar7.073 8.335Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 5.983 7.245Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.090 1.090Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler328 185ARA TOPLAM622.440 542.941TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER622.440 542.941UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar27.976 31.494İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.921 12.413Kiralama İşlemlerinden Borçlar7, 8 11.921 12.413İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16.055 19.081Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 16.055 19.081Uzun Vadeli Karşılıklar8.845 9.116Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 8.845 9.116Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 277.978 285.274TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER314.799 325.884TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER937.239 868.825ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.586.348 7.395.694Ödenmiş Sermaye20 685.260 685.260Sermaye Düzeltme Farkları20 105.777 105.777Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.302.216 5.302.218Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.302.216 5.302.218Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.056 -4.054Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.306.272 5.306.272Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.010 10.010Yabancı Para Çevrim Farkları10.010 10.010Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 318.456 318.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları973.998 218.913Net Dönem Karı veya Zararı190.631 755.060Kontrol Gücü Olmayan Paylar97 74TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.586.445 7.395.768TOPLAM KAYNAKLAR8.523.684 8.264.593Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 284.078 80.459 322.089 5.282.246 62 5.282.308Transferler322.089 -322.089 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)141.225 141.225 1 141.226Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 284.078 402.548 141.225 5.423.471 63 5.423.534Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler685.260 105.777 -4.054 5.306.272 10.010 318.456 218.913 755.060 7.395.694 74 7.395.768Transferler755.060 -755.060 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2 190.631 190.629 23 190.652Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)25 25 25Dönem Sonu Bakiyeler685.260 105.777 -4.056 5.306.272 10.010 318.456 973.998 190.631 7.586.348 97 7.586.445Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)190.654 141.226DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-2 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-2 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)190.652 141.226Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 1Ana Ortaklık Payları190.629 141.225http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025854BIST