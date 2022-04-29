***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 18:30
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 373.650 280.132
Satışların Maliyeti
21 -239.798 -201.910
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
133.852 78.222
BRÜT KAR (ZARAR)
133.852 78.222
Genel Yönetim Giderleri
22 -30.262 -21.120
Pazarlama Giderleri
22 -56.805 -33.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 172.831 124.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -28.174 -36.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
191.442 111.767
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
495 49.818
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-117 -43
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 44.913 3.502
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
236.733 165.044
Finansman Gelirleri
25 14.846 6.472
Finansman Giderleri
25 -17.184 -8.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
234.395 163.343
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-43.741 -22.117
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -52.394 -22.484
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 8.653 367
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
190.654 141.226
DÖNEM KARI (ZARARI)
190.654 141.226
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 1
Ana Ortaklık Payları
190.631 141.225
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 27 0,27820000 0,20610000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-93.395 102.364
Dönem Karı (Zararı)
190.654 141.226
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-87.918 -31.023
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15,16 6.517 5.976
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
131 665
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 131 665
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.430 1.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.430 1.266
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 100
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -49.007
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-17.620 -10.492
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -26.941 -13.584
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 9.321 3.092
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29 1.076
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-70.177 779
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-67.964 2.190
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.213 -1.411
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -52.971 -3.502
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 43.741 22.117
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-84.611 61.971
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.330 -28.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
369 -1.122
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-42.207 7.970
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.062 2.095
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.923 17.581
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.128 66.875
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
444 -2.495
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.125 172.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -1.160 -200
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-110.360 -69.610
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.777 46.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3 33
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -4.671 -2.261
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.109 -310
Alınan Temettüler
0 49.007
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.800 -21.642
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
141.301 1.794
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-54.388 -21.685
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.078 -4.522
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
2.354 -3.301
Ödenen Faiz
-9.321 -3.092
Alınan Faiz
18.932 9.164
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.372 127.191
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.372 127.191
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.263.966 854.776
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.258.594 981.967
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.259.908 1.265.256
Finansal Yatırımlar
247.163 166.593
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
247.163 166.593
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 247.163 166.593
Ticari Alacaklar
335.990 232.675
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.559 3.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 329.431 229.294
Diğer Alacaklar
4.318 709
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 433 544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.885 165
Türev Araçlar
28 7.333 7.415
Stoklar
11 158.941 116.865
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.807 4.034
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 134 3.317
Diğer Dönen Varlıklar
19 2.122 183
ARA TOPLAM
2.021.716 1.797.047
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.021.716 1.797.047
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5.828.759 5.841.365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
137.541 150.147
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 137.541 150.147
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 5.691.218 5.691.218
Diğer Alacaklar
266 355
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 250 339
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 16 16
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 241.305 196.394
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 342.178 342.528
Maddi Duran Varlıklar
15 5.381 5.758
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 38.257 41.961
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 25.398 21.671
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.063 4.715
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 8.553 7.196
Diğer Duran Varlıklar
19 6.808 5.603
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.501.968 6.467.546
TOPLAM VARLIKLAR
8.523.684 8.264.593
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
178.630 55.653
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.687 1.579
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7, 8 1.687 1.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
176.943 54.074
Banka Kredileri
7 164.691 41.970
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 12.252 12.104
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.135 40.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 10.135 40.435
Ticari Borçlar
338.716 288.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 15.342 12.181
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 323.374 276.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.528 1.544
Diğer Borçlar
19.747 15.265
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 19.747 15.265
Türev Araçlar
28 59 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 20.727 20.283
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 44.497 112.448
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.073 8.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 5.983 7.245
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.090 1.090
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
328 185
ARA TOPLAM
622.440 542.941
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
622.440 542.941
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.976 31.494
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.921 12.413
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7, 8 11.921 12.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.055 19.081
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 16.055 19.081
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.845 9.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 8.845 9.116
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 277.978 285.274
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
314.799 325.884
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
937.239 868.825
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.586.348 7.395.694
Ödenmiş Sermaye
20 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
20 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.302.216 5.302.218
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.302.216 5.302.218
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.056 -4.054
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.306.272 5.306.272
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.010 10.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 318.456 318.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
973.998 218.913
Net Dönem Karı veya Zararı
190.631 755.060
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
97 74
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.586.445 7.395.768
TOPLAM KAYNAKLAR
8.523.684 8.264.593
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 284.078 80.459 322.089 5.282.246 62 5.282.308
Transferler
322.089 -322.089 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
141.225 141.225 1 141.226
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 284.078 402.548 141.225 5.423.471 63 5.423.534
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.054 5.306.272 10.010 318.456 218.913 755.060 7.395.694 74 7.395.768
Transferler
755.060 -755.060 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2 190.631 190.629 23 190.652
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
25 25 25
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.056 5.306.272 10.010 318.456 973.998 190.631 7.586.348 97 7.586.445
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
190.654 141.226
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-2 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
190.652 141.226
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 1
Ana Ortaklık Payları
190.629 141.225
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025854
BIST