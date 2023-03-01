***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre hazırlanan konsolide finansal tablolarının aktifinde yer alan yatırım amaçlı gayrimenkullerinin Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı kapsamında -31.12.2022 tarihli finansal tablolardan itibaren- finansal tablolara gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin muhasebe politikası değişikliğine gidilmesine karar verilmiştir. Söz konusu muhasebe politikasına ve finansal tablolara olan etkisine ilişkin açıklama, kamuya açıklanan 31 Aralık 2022 tarihli finansal tabloların 2.3.1 numaralı dipnotunda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118851BIST