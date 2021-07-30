***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.07.2021 13:34
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Dilek Alkan Turan Finansal Planlama ve Kontrol Yöneticisi 18.05.2021 0212 371 72 35, 0212 371 70 00 dilek.alkan@eczacibasi.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953051
BIST
13:301.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,51
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
13:308,4159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0397
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3974
13:3010,0189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0497
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9924
13:30494,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,41
|Açılış
|: 494,78
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
494,04
BIST En Aktif Hisseler13:30
|DOBUR
|14,08
|2.945.956
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.262.163
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.565.259
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.437.264
|% 9,84
|
|OZBAL
|14,10
|39.354.002
|% 7,80
|
|METUR
|6,82
|91.894.238
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|18.985.880
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,80
|109.123.022
|% -8,11
|
|MEGAP
|6,80
|109.123.022
|% -8,11
|
|ISBIR
|5.000,00
|351.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,39
|766.594.987
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,36
|438.950.385
|% 2,16
|
|EREGL
|20,14
|324.067.246
|% 0,70
|
|ASELS
|15,50
|308.134.479
|% 1,57
|
|KRDMD
|7,82
|277.421.529
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,36
|438.950.385
|% 2,16
|
|GARAN
|8,39
|766.594.987
|% 0,60
|
|KARSN
|4,33
|275.027.933
|% 3,10
|
|ODAS
|1,79
|73.101.282
|% -2,72
|
|KRDMD
|7,82
|277.421.529
|% 0,64
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4112
|8,4159
|% -0,47
|
|Euro
|10,0141
|10,0189
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,7242
|11,7830
|% -0,43
|
|Frank
|9,2548
|9,3106
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2379
|2,2492
|% -0,47
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,07
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,11
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,60
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,57
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,82
|74,82
|-0,28
|