ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu
21.02.2020 17:59
ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Fatih Dural Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 26
Fikret Yakar Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 24.99
İbrahim Özdemir Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 19.99
Sevgi Aslantaş Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 9.99
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Fatih Dural
Fikret Yakar
İbrahim Özdemir
Sevgi Aslantaş
Osman Murşit Özbek
Mahmut Alaaddin Selçuk
Fidan Burcu Koç
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820935
BIST
18:05116.829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.187,35
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
18:056,0880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0131
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0860
18:056,6118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0257
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6402
En Düşük
6,5655
18:05321,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 4,26
|Açılış
|: 321,98
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
324,27
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.785.349
|% 19,97
|
|RYSAS
|9,56
|6.857.102
|% 19,95
|
|RYGYO
|9,77
|106.268.119
|% 18,00
|
|ESCOM
|3,12
|9.558.814
|% 14,71
|
|GYHOL
|26,90
|836.693
|% 14,08
|
|MIPAZ
|3,02
|171.490.757
|% -15,17
|
|HATEK
|8,45
|14.636.498
|% -8,85
|
|QNBFL
|142,60
|4.902.785
|% -6,06
|
|QNBFB
|42,90
|570.863
|% -5,71
|
|SUMAS
|9,00
|242.601
|% -5,26
|
|THYAO
|14,52
|1.886.574.293
|% 1,04
|
|ASELS
|28,84
|1.387.245.554
|% 1,69
|
|KOZAA
|12,54
|778.297.074
|% 11,57
|
|IPEKE
|9,75
|720.112.675
|% 5,86
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|EKGYO
|1,54
|374.732.463
|% 0,65
|
|ODAS
|2,12
|446.415.219
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|ALBRK
|1,54
|244.262.982
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|188.969.250
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8830
|7,9225
|% 0,60
|
|Frank
|6,2102
|6,2476
|% 0,56
|
|Riyal
|1,6213
|1,6294
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|21,63
|
|Altın Gr.
|322
|322
|4,51
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,02
|58,02
|-1,29
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