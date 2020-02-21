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ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu

21.02.2020 17:59
GÜNCEL HABERLER



ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Fatih Dural Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 26
Fikret Yakar Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 24.99
İbrahim Özdemir Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 19.99
Sevgi Aslantaş Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 9.99

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Fatih Dural
Fikret Yakar
İbrahim Özdemir
Sevgi Aslantaş
Osman Murşit Özbek
Mahmut Alaaddin Selçuk
Fidan Burcu Koç




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820935


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Frank 6,2102 6,2476 % 0,56  
Riyal 1,6213 1,6294 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.641 1.642 21,63  
Altın Gr. 322 322 4,51  
Cumhuriyet 2.141 2.173 43,00  
Tam 2.131 2.184 44,26  
Yarım 1.030 1.057 21,41  
Çeyrek 517 528 10,71  
Gümüş.Ons 18,49 18,53 0,13  
Gümüş Gr. 3,63 3,64 0,03  
B. Petrol 58,02 58,02 -1,29  
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