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ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu

24.06.2020 14:56
GÜNCEL HABERLER



ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Fatih Dural Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 29.75
Fikret Yakar Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 28.75
İbrahim Özdemir Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 22.5
Sevgi Aslantaş Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 9.99




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852650


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,43 435.784.897 % 10,00  
AKMGY 33,06 5.531.289 % 9,98  
KSTUR 49,00 85.526 % 9,96  
ULAS 4,99 18.483.193 % 9,91  
KRDMA 3,48 72.648.279 % 9,78  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5346 8,5774 % -0,14  
Frank 7,2126 7,2561 % -0,05  
Riyal 1,8225 1,8316 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 6,15  
Altın Gr. 392 392 2,59  
Cumhuriyet 2.542 2.557 18,40  
Tam 2.609 2.621 18,90  
Yarım 1.271 1.282 9,30  
Çeyrek 638 642 4,60  
Gümüş.Ons 17,79 17,82 -0,13  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 -0,01  
B. Petrol 41,84 41,84 -0,79  
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