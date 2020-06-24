ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu
24.06.2020 14:56
ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Fatih Dural Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 29.75
Fikret Yakar Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 28.75
İbrahim Özdemir Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 22.5
Sevgi Aslantaş Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 9.99
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852650
BIST
15:19115.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 213,35
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
15:196,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
15:197,7359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0145
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7292
15:19391,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,84
|Açılış
|: 391,12
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|435.784.897
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.531.289
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|ULAS
|4,99
|18.483.193
|% 9,91
|
|KRDMA
|3,48
|72.648.279
|% 9,78
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|GLRYH
|13,46
|26.845.789
|% -8,06
|
|BAYRK
|8,37
|10.539.086
|% -6,79
|
|RTALB
|32,68
|68.190.390
|% -6,58
|
|KRDMD
|3,17
|2.012.116.173
|% 7,09
|
|PETKM
|4,27
|794.332.441
|% 3,14
|
|GUSGR
|4,71
|675.300.817
|% 3,06
|
|GARAN
|8,36
|670.309.709
|% -1,18
|
|KARSN
|2,79
|582.817.072
|% 2,20
|
|KRDMD
|3,17
|2.012.116.173
|% 7,09
|
|CEMAS
|1,43
|435.784.897
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,86
|189.843.903
|% 6,17
|
|KARSN
|2,79
|582.817.072
|% 2,20
|
|PETKM
|4,27
|794.332.441
|% 3,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5346
|8,5774
|% -0,14
|
|Frank
|7,2126
|7,2561
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|6,15
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.557
|18,40
|
|Tam
|2.609
|2.621
|18,90
|
|Yarım
|1.271
|1.282
|9,30
|
|Çeyrek
|638
|642
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,82
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,79
|
Seans Raporu
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