ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu
08.07.2020 11:25
ECOVIS DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Fatih Dural Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 29.75
Fikret Yakar Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 28.75
İbrahim Özdemir Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 22.5
Sevgi Aslantaş Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi 9.99
METE DERDİYOK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Başdenetçi 0.01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856590
BIST
12:45119.187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -152,26
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:456,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:457,7456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0086
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:45397,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,76
|Açılış
|: 397,71
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,73
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.619.255
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.113.166
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.791.507
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.646.888
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.422.068
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,63
|5.390.082
|% -9,92
|
|SONME
|8,65
|13.351.518
|% -6,49
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|OZGYO
|2,53
|40.905.152
|% -6,30
|
|FENER
|12,94
|65.065.111
|% -6,10
|
|EKGYO
|2,26
|1.205.240.135
|% 0,89
|
|SISE
|6,53
|1.067.153.661
|% 0,62
|
|PETKM
|4,36
|679.969.868
|% -1,36
|
|TRKCM
|4,41
|677.064.906
|% 4,50
|
|GARAN
|8,22
|622.291.643
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,26
|1.205.240.135
|% 0,89
|
|IHLGM
|1,93
|327.409.253
|% 2,66
|
|SISE
|6,53
|1.067.153.661
|% 0,62
|
|PETKM
|4,36
|679.969.868
|% -1,36
|
|TRKCM
|4,41
|677.064.906
|% 4,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5644
|8,6074
|% -0,16
|
|Frank
|7,2588
|7,3026
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|5,52
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.572
|2.591
|7,10
|
|Tam
|2.647
|2.659
|7,30
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|3,60
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,02
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|