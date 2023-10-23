***ECZIP*** EİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***ECZIP*** EİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, yurtiçinde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada bono ve/veya tahvil ihraç etmesi, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılması amacıyla bir yıl için geçerli olmak üzere 250.000.000- TL tutarında ihraç tavanı izni verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru, SPK'nın 18.10.2023 tarih ve 61/1344 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208537BIST