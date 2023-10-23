***ECZIP*** EİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.10.2023 11:58
***ECZIP*** EİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.10.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, yurtiçinde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada bono ve/veya tahvil ihraç etmesi, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılması amacıyla bir yıl için geçerli olmak üzere 250.000.000- TL tutarında ihraç tavanı izni verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru, SPK'nın 18.10.2023 tarih ve 61/1344 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208538
BIST