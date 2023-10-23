***ECZIP*** EİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ECZIP*** EİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.08.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.10.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin, yurtiçinde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada bono ve/veya tahvil ihraç etmesi, satışın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yapılması amacıyla bir yıl için geçerli olmak üzere 250.000.000- TL tutarında ihraç tavanı izni verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru, SPK'nın 18.10.2023 tarih ve 61/1344 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208538BIST