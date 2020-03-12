***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:29
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827528
BIST
17:3193.968
En Yüksek
|Değişim
|: -6,93%
|| -6.998,14
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:316,3002
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,0899
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3032
En Düşük
6,2064
17:317,0317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0300
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:31319,42
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -7,24
|Açılış
|: 319,42
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,75
|68.634.661
|% 19,57
|
|ECILC
|4,56
|436.872.824
|% 14,29
|
|VKING
|3,85
|12.931.024
|% 13,24
|
|PINSU
|2,68
|26.773.833
|% 13,08
|
|SELEC
|8,27
|214.274.803
|% 12,06
|
|IHLAS
|0,52
|39.056.898
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|58.260.893
|% -20,00
|
|MEPET
|1,16
|3.651.450
|% -20,00
|
|YESIL
|8,92
|8.327.742
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.429.468
|% -20,00
|
|ASELS
|24,58
|853.612.759
|% -6,04
|
|THYAO
|8,70
|586.143.759
|% -9,47
|
|ECILC
|4,56
|436.872.824
|% 14,29
|
|GARAN
|8,74
|411.292.184
|% -8,77
|
|MGROS
|19,14
|294.501.558
|% -16,71
|
|IHLGM
|0,90
|169.663.805
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|194.669.040
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,75
|86.232.058
|% -18,48
|
|KARSN
|1,31
|138.348.230
|% -14,94
|
|ADESE
|1,06
|120.288.039
|% -19,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9112
|7,9509
|% -0,35
|
|Frank
|6,6170
|6,6569
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6692
|1,6776
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-53,54
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-8,17
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-74,82
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-36,19
|
|Çeyrek
|510
|522
|-18,09
|
|Gümüş.Ons
|15,91
|15,94
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,20
|-0,15
|
|B. Petrol
|33,33
|33,33
|-2,46
|
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