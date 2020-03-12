***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:36
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECZYT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827570
BIST
16:3693.414
En Yüksek
|Değişim
|: -7,48%
|| -7.552,22
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
93.402
16:366,2702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0599
|Açılış
|: 6,2620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2713
En Düşük
6,2064
16:367,0417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0400
|Açılış
|: 7,0220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:36321,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -4,76
|Açılış
|: 322,56
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
322,46
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.255.495
|% 20,00
|
|PINSU
|2,84
|19.570.363
|% 19,83
|
|VKING
|3,91
|8.162.595
|% 15,00
|
|ECILC
|4,57
|298.744.222
|% 14,54
|
|ERSU
|3,18
|26.079.900
|% 14,39
|
|IHLAS
|0,52
|33.365.872
|% -20,00
|
|MRGYO
|0,68
|8.894.255
|% -20,00
|
|AVTUR
|1,16
|3.499.292
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.253.869
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|57.485.769
|% -20,00
|
|ASELS
|24,62
|726.205.760
|% -5,89
|
|THYAO
|8,78
|491.814.081
|% -8,64
|
|GARAN
|8,78
|321.771.778
|% -8,35
|
|ECILC
|4,57
|298.744.222
|% 14,54
|
|MGROS
|20,70
|265.342.390
|% -9,92
|
|IHLGM
|0,91
|152.192.312
|% -18,75
|
|ODAS
|1,35
|167.359.023
|% -16,15
|
|CEMAS
|0,75
|71.817.863
|% -18,48
|
|KARSN
|1,36
|121.044.143
|% -11,69
|
|ADESE
|1,08
|105.655.227
|% -18,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9053
|7,9450
|% -0,43
|
|Frank
|6,6401
|6,6801
|% 0,69
|
|Riyal
|1,6641
|1,6725
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.587
|-48,87
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.184
|-39,00
|
|Tam
|2.140
|2.195
|-39,51
|
|Yarım
|1.034
|1.062
|-19,11
|
|Çeyrek
|519
|531
|-9,56
|
|Gümüş.Ons
|15,92
|15,95
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,11
|
|B. Petrol
|33,13
|33,13
|-2,66
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:47KAREL
Yüzde -13.92 oranında düşüşle 11.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 204, 266 adet işlem
-
16:46ULAS
Yüzde -14.94 oranında düşüşle 1.31 lira fiyatla işlem gören hissede 306, 005 adet işlem
-
16:45XU100
Endeks 94, 482 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 42 altında . İşlem hacmi 6, 369.00 milyon TL de
-
16:45MARTI
Yüzde -16.42 oranında düşüşle 0.56 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 123, 334 adet işlem
-
16:44MEPET
Yüzde -19.31 oranında düşüşle 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 474, 204 adet işlem