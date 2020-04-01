***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 14:07
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833811
BIST
15:2788.763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -880,26
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
15:276,6771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0621
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6771
En Düşük
6,6108
15:277,2968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
15:27340,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,36
|Açılış
|: 340,14
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.461.699
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.191.285
|% -9,80
|
|GEDIK
|17,37
|13.573.133
|% -9,01
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|BNTAS
|2,68
|54.889.558
|% -8,22
|
|PEKGY
|2,48
|24.511.407
|% -8,15
|
|THYAO
|9,01
|601.976.458
|% -0,66
|
|ASELS
|22,86
|575.566.999
|% -3,14
|
|SASA
|8,61
|530.838.394
|% -1,82
|
|GARAN
|7,88
|471.955.467
|% -3,08
|
|TUPRS
|78,40
|408.899.805
|% 3,84
|
|IHLGM
|1,07
|225.045.589
|% 1,90
|
|ODAS
|1,38
|218.011.254
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,53
|73.582.649
|% 3,92
|
|KRDMD
|1,93
|273.651.437
|% 1,58
|
|PETKM
|3,33
|402.402.082
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2312
|8,2725
|% 0,52
|
|Frank
|6,8759
|6,9174
|% 0,32
|
|Riyal
|1,7668
|1,7757
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.586
|8,35
|
|Altın Gr.
|340
|340
|4,59
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|25,39
|25,39
|-0,96
|
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