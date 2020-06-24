***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.06.2020 15:58
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852656
BIST
17:13114.837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -502,14
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
17:136,8550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
17:137,7338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0166
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7192
17:13390,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,11
|Açılış
|: 390,39
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,49
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|436.738.365
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.896.640
|% 9,99
|
|AKMGY
|33,06
|5.707.697
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|ULAS
|4,99
|21.031.165
|% 9,91
|
|GLRYH
|13,18
|32.346.446
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|RTALB
|31,64
|78.688.825
|% -9,55
|
|BAYRK
|8,37
|12.239.475
|% -6,79
|
|KRDMD
|3,11
|3.035.413.969
|% 5,07
|
|PETKM
|4,23
|923.308.866
|% 2,17
|
|GARAN
|8,27
|860.752.670
|% -2,25
|
|GUSGR
|4,75
|797.905.827
|% 3,94
|
|KARSN
|2,75
|648.083.849
|% 0,73
|
|KRDMD
|3,11
|3.035.413.969
|% 5,07
|
|CEMAS
|1,43
|436.738.365
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|265.140.418
|% 9,88
|
|ODAS
|2,19
|555.290.497
|% 0,92
|
|KARSN
|2,75
|648.083.849
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5237
|8,5664
|% -0,26
|
|Frank
|7,2074
|7,2508
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|0,55
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.544
|5,20
|
|Tam
|2.595
|2.608
|5,40
|
|Yarım
|1.265
|1.276
|2,70
|
|Çeyrek
|634
|639
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,66
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|-1,01
|
Seans Raporu
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17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -638, 33 kaybederek (% -0.48 ) 133, 052
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