***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 15:17
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884924
BIST
16:571.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -22,29
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:578,3824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0941
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3824
En Düşük
8,2678
16:579,7979
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1170
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:57507,52
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 10,13
|Açılış
|: 507,52
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:57
|CUSAN
|6,27
|22.848.763
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|KONTR
|16,19
|225.047.164
|% 9,99
|
|EGCEY
|2,04
|1.105.513
|% 9,68
|
|OYAKC
|7,86
|201.463.063
|% 6,22
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ALMAD
|2,32
|2.551.487
|% -9,73
|
|OZRDN
|8,14
|684.080
|% -9,35
|
|RODRG
|8,85
|1.774.424
|% -9,04
|
|RTALB
|49,06
|326.362.296
|% -2,47
|
|KONTR
|16,19
|225.047.164
|% 9,99
|
|OYAKC
|7,86
|201.463.063
|% 6,22
|
|TURSG
|5,65
|174.798.447
|% 1,25
|
|ULUUN
|11,71
|171.784.220
|% 1,04
|
|IHLGM
|1,18
|78.755.501
|% 0,00
|
|TURSG
|5,65
|174.798.447
|% 1,25
|
|OYAKC
|7,86
|201.463.063
|% 6,22
|
|PEKGY
|2,62
|39.279.673
|% 3,97
|
|ULUUN
|11,71
|171.784.220
|% 1,04
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3785
|8,3824
|% 1,14
|
|Euro
|9,7903
|9,7979
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,8265
|10,8808
|% 1,42
|
|Frank
|9,1129
|9,1678
|% 1,19
|
|Riyal
|2,2261
|2,2373
|% 1,12
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|15,53
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,44
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.339
|3.423
|52,03
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,16
|
|Çeyrek
|809
|828
|12,59
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,15
|
|B. Petrol
|37,78
|37,78
|-0,48
|