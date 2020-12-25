***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2020 15:28
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894941
BIST
16:171.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.426
16:177,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
16:179,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
16:17458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler16:13
|KARTN
|94,05
|31.924.156
|% 10,01
|
|TURGG
|116,60
|76.734.670
|% 10,00
|
|LINK
|61,60
|19.321.789
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.217.323
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|15.065.750
|% 10,00
|
|BRYAT
|558,30
|43.592.372
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|97.414.271
|% -9,98
|
|ALCAR
|334,00
|222.874.028
|% -9,73
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|INVEO
|48,02
|102.820.052
|% -8,27
|
|GUBRF
|63,45
|1.727.982.767
|% 1,60
|
|KOZAL
|97,65
|1.547.065.888
|% 6,84
|
|KOZAA
|16,42
|1.033.788.967
|% 4,19
|
|IPEKE
|13,86
|686.507.892
|% 0,65
|
|SISE
|7,20
|661.419.460
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,53
|398.535.807
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,16
|345.165.993
|% 0,47
|
|TSKB
|1,85
|288.458.767
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,40
|576.399.791
|% 1,89
|
|SISE
|7,20
|661.419.460
|% 0,56
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5892
|% 0,36
|
|Euro
|9,2403
|9,2439
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,1832
|10,2342
|% -0,27
|
|Frank
|8,4279
|8,4787
|% -0,30
|
|Riyal
|2,0029
|2,0129
|% -0,37
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|1,08
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,53
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|
Seans Raporu
16:13
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