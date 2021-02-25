***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:17
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECZYT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912685
BIST
15:341.482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:347,2477
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0782
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2477
En Düşük
7,1530
15:348,8779
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1517
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8779
En Düşük
8,7148
15:34416,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,81
|Açılış
|: 416,45
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,45
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:34
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.218.101
|% -9,94
|
|PETKM
|5,25
|1.764.850.938
|% 1,74
|
|THYAO
|13,07
|1.381.521.327
|% 1,87
|
|KOZAL
|130,00
|1.268.132.710
|% -2,62
|
|SASA
|42,22
|1.237.090.566
|% 5,71
|
|EKGYO
|2,28
|1.113.148.291
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,28
|1.113.148.291
|% 0,44
|
|PETKM
|5,25
|1.764.850.938
|% 1,74
|
|IHLAS
|0,88
|203.359.710
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|362.646.754
|% -1,72
|
|KARSN
|4,50
|856.648.087
|% -4,26
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2451
|7,2477
|% 1,09
|
|Euro
|8,8727
|8,8779
|% 1,74
|
|Sterlin
|10,2023
|10,2534
|% 0,95
|
|Frank
|7,9543
|8,0022
|% 1,00
|
|Riyal
|1,9233
|1,9330
|% 0,91
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-13,59
|
|Altın Gr.
|415
|416
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.808
|-2,00
|
|Tam
|2.752
|2.822
|-6,39
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|-3,10
|
|Çeyrek
|667
|683
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,06
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|0,30
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:44USAK
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 658, 053 adet işlem
-
15:43FMIZP
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 164.70 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 988 adet işlem
-
15:42XU100
Endeks 1, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 22, 141.00 milyon TL de
-
15:42YGYO
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 760, 091 adet işlem
-
15:41LIDFA
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 610, 844 adet işlem