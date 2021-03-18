***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2021 16:14
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ECZYT]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919017
BIST
16:351.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
16:357,3749
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -0,1205
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
16:358,8005
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -0,1897
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
16:35408,62
En Yüksek
|Değişim
|: -2,84%
|| -11,93
|Açılış
|: 408,62
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler16:35
|PAMEL
|31,02
|7.097.803
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|214.735.928
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|69.642.692
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|65.728.476
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|52.884.495
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|34.556.553
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|168.562.486
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,15
|2.928.596.273
|% 4,57
|
|FROTO
|212,00
|2.333.743.274
|% -7,50
|
|THYAO
|14,12
|1.005.791.242
|% -2,96
|
|KRDMD
|7,52
|855.663.910
|% -1,18
|
|ODAS
|3,89
|759.121.889
|% 4,29
|
|GARAN
|9,15
|2.928.596.273
|% 4,57
|
|YKBNK
|2,76
|707.690.366
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,18
|451.476.424
|% 0,00
|
|ODAS
|3,89
|759.121.889
|% 4,29
|
|TSKB
|1,71
|254.393.906
|% 1,18
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3713
|7,3749
|% -1,61
|
|Euro
|8,7941
|8,8005
|% -2,11
|
|Sterlin
|10,2348
|10,2861
|% -1,90
|
|Frank
|7,9037
|7,9513
|% -2,30
|
|Riyal
|1,9600
|1,9698
|% -1,61
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-23,13
|
|Altın Gr.
|407
|408
|-12,98
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-63,00
|
|Tam
|2.705
|2.774
|-60,34
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|-29,20
|
|Çeyrek
|656
|671
|-14,60
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,94
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,15
|-0,19
|
|B. Petrol
|66,81
|66,81
|-1,19
|
Seans Raporu
16:35
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16:48ODAS
Yüzde 4.29 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 700, 405 adet işlem
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16:47TMSN
Yüzde 4.85 oranında artışla 23.80 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 880, 656 adet işlem
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16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 61 artarak (% 0.56 ) 1, 361
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAMEL, SONME, CLEBI, UMPAS, ERBOS, EUHOL, GOLTS, ETYAT, GLBMD, TRILC
-
16:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKKO, CASA, SANKO