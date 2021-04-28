***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 15:56
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931760
BIST
17:121.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,55
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
17:128,2057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
17:129,9312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
17:12467,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,34
|Açılış
|: 467,74
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler17:12
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.813.220
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.732.651
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|90.298.431
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.713.393
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.034.620
|% -9,78
|
|NIBAS
|15,35
|10.047.189
|% -8,96
|
|EREGL
|19,06
|935.155.439
|% -2,01
|
|KRDMD
|7,08
|731.211.144
|% -0,42
|
|GARAN
|7,11
|642.882.331
|% -0,14
|
|THYAO
|12,02
|582.296.148
|% 0,75
|
|PETKM
|6,43
|558.001.403
|% -1,38
|
|YKBNK
|2,09
|279.178.370
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,08
|731.211.144
|% -0,42
|
|GWIND
|4,84
|470.385.583
|% -7,81
|
|GARAN
|7,11
|642.882.331
|% -0,14
|
|PETKM
|6,43
|558.001.403
|% -1,38
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1981
|8,2029
|% -0,03
|
|Euro
|9,9208
|9,9318
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,3596
|11,4166
|% -0,23
|
|Frank
|8,9356
|8,9894
|% -0,17
|
|Riyal
|2,1795
|2,1905
|% -0,16
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-3,62
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|66,64
|66,64
|0,77
|