***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:01
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974242
BIST
14:571.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:579,6926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0902
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:5711,2337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1104
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:57555,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,77
|Açılış
|: 555,83
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:57
|IHAAS
|5,06
|27.417.327
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.160.280
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,64
|166.967.077
|% 9,71
|
|ALBRK
|1,92
|102.398.263
|% 9,71
|
|DOBUR
|70,35
|41.320.383
|% 9,24
|
|CANTE
|12,92
|102.270.332
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.186.715
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.808.619
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.294.479
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.965.003
|% -9,81
|
|GARAN
|10,18
|3.019.618.827
|% 0,20
|
|THYAO
|15,53
|1.539.048.720
|% 0,26
|
|SISE
|8,74
|999.037.034
|% 1,39
|
|TSPOR
|5,10
|888.441.786
|% -5,03
|
|FROTO
|201,70
|873.892.530
|% 4,45
|
|EKGYO
|1,97
|718.589.005
|% -2,96
|
|GARAN
|10,18
|3.019.618.827
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,83
|834.699.405
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|274.418.146
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,10
|888.441.786
|% -5,03
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6866
|9,6926
|% 0,94
|
|Euro
|11,2294
|11,2337
|% 0,99
|
|Sterlin
|13,1631
|13,2291
|% 0,98
|
|Frank
|10,5697
|10,6334
|% 1,08
|
|Riyal
|2,5698
|2,5827
|% 0,69
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,95
|
|Altın Gr.
|554
|555
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.652
|3.743
|36,65
|
|Yarım
|1.765
|1.811
|17,72
|
|Çeyrek
|885
|905
|8,87
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-1,72
|
Seans Raporu
14:57
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-
15:09PRKAB
Yüzde 9.53 oranında artışla 24.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 897, 440 adet işlem
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15:08GWIND
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15:07ALBRK
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15:06PRKAB
Yüzde 9.71 oranında artışla 24.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 862, 925 adet işlem
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15:05XU100
Endeks 1, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 20, 332.00 milyon TL de