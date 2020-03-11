***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.03.2020 16:31
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
H
16:33100.423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -639,09
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
16:336,1930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0365
|Açılış
|: 6,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
16:337,0256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0780
|Açılış
|: 7,0110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
16:33330,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,27
|Açılış
|: 330,86
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|228.700.148
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.701.235
|% 19,79
|
|DEVA
|9,90
|154.976.745
|% 19,42
|
|SELEC
|7,26
|107.346.456
|% 18,05
|
|ECZYT
|10,80
|109.634.938
|% 17,52
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|759.953
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.611.860
|% -14,74
|
|DOKTA
|20,54
|12.014.056
|% -14,35
|
|MRGYO
|0,84
|12.363.183
|% -14,29
|
|ASELS
|25,58
|936.612.902
|% -1,24
|
|THYAO
|9,66
|749.523.164
|% -3,11
|
|GARAN
|9,50
|439.673.756
|% 1,60
|
|TSPOR
|4,22
|290.655.192
|% -11,53
|
|GSRAY
|2,30
|245.651.633
|% -10,51
|
|IHLGM
|1,11
|179.336.350
|% -6,72
|
|CEMAS
|0,90
|141.770.214
|% -10,00
|
|ODAS
|1,57
|229.397.202
|% -8,72
|
|ADESE
|1,32
|147.309.973
|% 5,60
|
|GSRAY
|2,30
|245.651.633
|% -10,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9883
|8,0284
|% 0,77
|
|Frank
|6,6051
|6,6448
|% 1,25
|
|Riyal
|1,6443
|1,6525
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.660
|10,05
|
|Altın Gr.
|331
|332
|4,95
|
|Cumhuriyet
|2.197
|2.230
|36,00
|
|Tam
|2.187
|2.241
|31,75
|
|Yarım
|1.057
|1.084
|15,36
|
|Çeyrek
|530
|542
|7,68
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,94
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,02
|36,02
|-1,20
|