***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.03.2021 15:14
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10 Mart 2021 tarihli toplantısında
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri gereğince, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi doğrultusunda "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin önerinin genel kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916822
BIST
17:141.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 11,77
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:147,5381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0691
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
17:148,9906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0782
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
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9,1129
En Düşük
8,9608
17:14416,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -3,83
|Açılış
|: 416,40
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,85
BIST En Aktif Hisseler17:14
|POLTK
|375,20
|4.891.979
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.367.373
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|SASA
|46,46
|1.549.560.432
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|IZMDC
|3,06
|63.934.409
|% -5,26
|
|ISGSY
|20,48
|17.145.057
|% -5,19
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|ISBTR
|47.000,00
|141.800
|% -4,08
|
|GARAN
|9,14
|2.617.400.359
|% 1,33
|
|SASA
|46,46
|1.549.560.432
|% 9,99
|
|PETKM
|6,27
|1.058.088.119
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,59
|1.055.985.249
|% 2,85
|
|GUBRF
|84,05
|983.681.289
|% 3,70
|
|GARAN
|9,14
|2.617.400.359
|% 1,33
|
|PETKM
|6,27
|1.058.088.119
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,39
|375.527.606
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,59
|1.055.985.249
|% 2,85
|
|ODAS
|3,90
|512.562.052
|% -0,51
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5336
|7,5381
|% -0,91
|
|Euro
|8,9845
|8,9906
|% -0,86
|
|Sterlin
|10,4490
|10,5014
|% -0,95
|
|Frank
|8,0754
|8,1241
|% -1,18
|
|Riyal
|2,0011
|2,0112
|% -1,14
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|5,06
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.761
|2.833
|-30,36
|
|Yarım
|1.334
|1.370
|-14,69
|
|Çeyrek
|669
|685
|-7,34
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|0,54
|
Seans Raporu
17:14
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17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, DOHOL
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17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 47 artarak (% 0.77 ) 1, 369
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17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, TRILC, MERIT, EMKEL, KAREL, POLTK, PARSN, BTCIM, PKENT, VAKKO
-
17:25
PEGYO, BFREN, TRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
ISGSY, GENTS, IZMDC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında