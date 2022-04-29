***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.04.2022 16:00
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2022,18.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.04.2022
Tescil Tarihi
27.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29.04.2022-10570
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 18.04.2022 tarihli genel kurul kararı, 27.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 29.04.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025549
BIST
16:092.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,31
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.408
16:0914,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0673
|Açılış
|: 14,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8569
En Düşük
14,7579
16:0915,6616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1034
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:09913,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 12,87
|Açılış
|: 913,36
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:09
|ARENA
|14,30
|22.066.783
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.471.661
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.790.221
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.571.816
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.633.520
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|33.736.238
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,88
|30.068.033
|% -8,70
|
|TKFEN
|19,73
|533.132.943
|% -5,96
|
|THYAO
|40,60
|2.880.772.972
|% 0,25
|
|SISE
|18,06
|1.074.791.681
|% 1,98
|
|AKBNK
|8,86
|991.384.097
|% -1,23
|
|GARAN
|14,99
|991.200.331
|% 0,07
|
|TUPRS
|235,10
|863.994.306
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,61
|727.520.284
|% -1,51
|
|ODAS
|2,43
|429.122.997
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,15
|196.981.426
|% -4,96
|
|YKBNK
|4,85
|591.189.309
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,86
|991.384.097
|% -1,23
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8520
|14,8569
|% 0,46
|
|Euro
|15,6501
|15,6616
|% 0,66
|
|Sterlin
|18,5783
|18,6715
|% 1,17
|
|Frank
|15,2098
|15,3014
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9471
|3,9669
|% 0,46
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|14,87
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,82
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.171
|99,00
|
|Tam
|6.058
|6.209
|106,71
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,62
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|25,81
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,59
|
Seans Raporu
16:09
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16:22PETUN
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 401 adet işlem
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16:21PNSUT
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 267, 670 adet işlem
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16:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, KOZAL, KOZAA
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16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 08 kaybederek (% -0.60 ) 2, 168
-
16:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, CEMTS, CRDFA, UFUK, KNFRT, YUNSA, ARENA