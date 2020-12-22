***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bilgilendirme Politikası güncellenmiş olup, güncellenen politikamız ekte ve www.eyh.eczacibasi.com.tr ile www.eczacibasi.com.tr web adreslerinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894246BIST