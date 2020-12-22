***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
22.12.2020 17:01
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bilgilendirme Politikası güncellenmiş olup, güncellenen politikamız ekte ve www.eyh.eczacibasi.com.tr ile www.eczacibasi.com.tr web adreslerinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894246
BIST
18:051.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 20,54
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
18:057,6384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
18:059,3290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0223
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
18:05460,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,29
|Açılış
|: 460,48
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOCO
|535,80
|126.503.101
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.727.934
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.707.401
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.438.796
|% 10,00
|
|NIBAS
|70,95
|21.536.758
|% 10,00
|
|HLGYO
|4,14
|444.139.005
|% -10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|413.681.645
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|412.071
|% -10,00
|
|PKENT
|809,70
|816.644
|% -9,99
|
|GARAN
|10,06
|2.494.518.918
|% 2,97
|
|THYAO
|12,44
|1.433.728.189
|% 1,80
|
|KRDMD
|5,38
|1.345.284.306
|% 4,06
|
|SISE
|7,13
|1.039.635.357
|% 1,42
|
|PETKM
|4,87
|1.012.649.728
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,44
|719.394.680
|% 2,13
|
|TSKB
|1,86
|848.203.821
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,17
|788.959.354
|% 2,84
|
|KRDMD
|5,38
|1.345.284.306
|% 4,06
|
|GARAN
|10,06
|2.494.518.918
|% 2,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6370
|7,6384
|% -0,04
|
|Euro
|9,3248
|9,3290
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,1782
|10,2293
|% -0,67
|
|Frank
|8,5823
|8,6340
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0320
|2,0422
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|-2,95
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,02
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,09
|
|B. Petrol
|50,15
|50,15
|-0,76
|