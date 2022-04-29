***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
29.04.2022 16:02
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Toplantılar ve Çalışma Düzeni" başlıklı 17.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususu, 18.04.2022 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanmış, 27.04.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 29.04.2022 tarih, 10570 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025550
BIST
16:482.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,03
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
16:4814,8619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0723
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8664
En Düşük
14,7579
16:4815,6566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0984
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:48909,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,08
|Açılış
|: 909,57
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:48
|ARENA
|14,30
|23.130.632
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.590.298
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.055.697
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.692.611
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.775.275
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.285.297
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,12
|31.785.634
|% -7,91
|
|TKFEN
|19,74
|572.965.999
|% -5,91
|
|THYAO
|41,10
|3.504.454.902
|% 1,48
|
|GARAN
|14,99
|1.328.815.770
|% 0,07
|
|SISE
|18,03
|1.252.021.412
|% 1,81
|
|AKBNK
|8,86
|1.108.279.243
|% -1,23
|
|TUPRS
|235,90
|998.862.269
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,62
|834.770.439
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|464.781.501
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|212.809.055
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,84
|707.388.180
|% -1,43
|
|AKBNK
|8,86
|1.108.279.243
|% -1,23
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8577
|14,8619
|% 0,49
|
|Euro
|15,6497
|15,6566
|% 0,63
|
|Sterlin
|18,5838
|18,6770
|% 1,20
|
|Frank
|15,2345
|15,3262
|% 0,57
|
|Riyal
|3,9491
|3,9689
|% 0,51
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|16,47
|
|Altın Gr.
|910
|910
|9,69
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|89,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|90,76
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|43,91
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|21,95
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,65
|
Seans Raporu
16:48
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-
17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 26 kaybederek (% -0.33 ) 2, 174
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17:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, KNFRT, CEMTS, CRDFA, ARENA, MERKO, YUNSA
-
17:03
OYAYO, MERKO, ETILR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:03
DAGHL, TKFEN, TCELL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:03TKFEN
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 192, 347 adet işlem