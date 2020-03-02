***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2020Açıklamalar28 Şubat 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan 01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemi Faaliyet Raporumuzun kapak sayfaları teknik bir sorun nedeniyle sisteme yüklenememiştir.Kapak sayfalarını içeren Faalİyet Raporumuz ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823441BIST