***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2019, 21.06.2019,01.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01/07/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıKaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.ŞSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKaynak sarf malzemeleri, kaynak ürün ve ekipmanları ve robotik kaynak sitemlerinin tasarım, imalat ve tedariki.Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi4.835.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.07.2019Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı766.811 TLBeher Pay Fiyatı14,92 ABD DolarıToplam Tutar11.442.922 ABD DolarıSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)15.86Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1.43(*)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%244(**)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı35.270.350 TL - UFRS(***)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiPay satış karının %75'lik kısmı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01.07.2019Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıLincoln Electric France S.A.SKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi15/05/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık yöntemiyle belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar01.07.2019 tarihli özel durum açıklamamızda özetle sermayesinin % 15.86'sına sahip olduğumuz Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş (Kaynak Tekniği) 'nin satış işlemlerinin tamamlandığı, Şirketimizin payına düşen satış bedelinin 11.442.922 ABD Doları olduğu, kapanış tarihinden sonra düzenlenecek kapanış bilançosu dikkate alınarak satış bedelinin uyarlamaya tabi tutulacağı, nihai pay devir bedeli ile kapanış bedeli arasındaki farkın pozitif olması durumunda Şirketimizin payına düşen oranda uyarlama farkının en geç 5 işgünü içerisinde Lincoln Electric France S.A.S tarafından Şirketimize ödeneceği, negatif olması durumunda Şirketimizin payına düşen oranda uyarlama farkının en geç 5 işgünü içerisinde Şirketimiz tarafından Lincoln Electric France S.A.S.'e geri ödeneceğini duyurmuştuk. Yapılan uyarlama işlemleri sonucunda Şirketimiz lehine 17.690 ABD Doları tutarında uyarlama farkı oluşmuş olup, bu fark Lincoln Electric France S.A.S tarafından 23.07.2020 tarihinde şirketimize ödenmiştir. (*) 31.03.2019 tarihli finansal durum tablosuna göre hesaplanmıştır. (**) 31.12.2018 tarihli kar veya zarar tablosuna göre hesaplanmıştır. (***) 30.09 2019 tarihli finansal tablolarda özkaynaklar kalemi içerisinde geçmiş yıllar karlarına sınıflandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861563BIST