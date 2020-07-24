***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
24.07.2020 11:23
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2019, 21.06.2019,01.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/07/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kaynak sarf malzemeleri, kaynak ürün ve ekipmanları ve robotik kaynak sitemlerinin tasarım, imalat ve tedariki.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
4.835.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.07.2019
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
766.811 TL
Beher Pay Fiyatı
14,92 ABD Doları
Toplam Tutar
11.442.922 ABD Doları
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
15.86
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1.43(*)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%244(**)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
35.270.350 TL - UFRS(***)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Pay satış karının %75'lik kısmı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabında tutulacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.07.2019
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Lincoln Electric France S.A.S
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
15/05/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık yöntemiyle belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
01.07.2019 tarihli özel durum açıklamamızda özetle sermayesinin % 15.86'sına sahip olduğumuz Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş (Kaynak Tekniği) 'nin satış işlemlerinin tamamlandığı, Şirketimizin payına düşen satış bedelinin 11.442.922 ABD Doları olduğu, kapanış tarihinden sonra düzenlenecek kapanış bilançosu dikkate alınarak satış bedelinin uyarlamaya tabi tutulacağı, nihai pay devir bedeli ile kapanış bedeli arasındaki farkın pozitif olması durumunda Şirketimizin payına düşen oranda uyarlama farkının en geç 5 işgünü içerisinde Lincoln Electric France S.A.S tarafından Şirketimize ödeneceği, negatif olması durumunda Şirketimizin payına düşen oranda uyarlama farkının en geç 5 işgünü içerisinde Şirketimiz tarafından Lincoln Electric France S.A.S.'e geri ödeneceğini duyurmuştuk. Yapılan uyarlama işlemleri sonucunda Şirketimiz lehine 17.690 ABD Doları tutarında uyarlama farkı oluşmuş olup, bu fark Lincoln Electric France S.A.S tarafından 23.07.2020 tarihinde şirketimize ödenmiştir. (*) 31.03.2019 tarihli finansal durum tablosuna göre hesaplanmıştır. (**) 31.12.2018 tarihli kar veya zarar tablosuna göre hesaplanmıştır. (***) 30.09 2019 tarihli finansal tablolarda özkaynaklar kalemi içerisinde geçmiş yıllar karlarına sınıflandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861563
BIST