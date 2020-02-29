***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 105.173.533 43.834 -757.564 1.876.525 1.163.156.347 30.221.683 244.654.402 183.128.614 1.832.497.374 31.509.203 1.864.006.577Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.163.156.347 -1.163.156.347Transferler5.401.102 177.727.512 -183.128.614 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)257.189.079 100.782.169 357.971.248 548.461 358.519.709Dönem Karı (Zararı)100.782.169 100.782.169 548.461 101.330.630Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)257.189.079 257.189.079 257.189.079Kar Payları11 -78.750.000 -78.750.000 -78.750.000Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması23 -32.057.664 -32.057.664Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-43.834 -43.834 -43.834Dönem Sonu Bakiyeler11 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.345.426 1.876.525 35.622.785 343.631.914 100.782.169 2.111.674.788 2.111.674.788Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.345.426 1.876.525 35.622.785 343.631.914 100.782.169 2.111.674.788 2.111.674.788Transferler100.782.169 -100.782.169 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)187.536.776 72.628.550 260.165.326 260.165.326Dönem Karı (Zararı)72.628.550 72.628.550 72.628.550Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)187.536.776 187.536.776 187.536.776Kar Payları11 -78.750.000 -78.750.000 -78.750.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-26.758.068 63.436.730 36.678.662 36.678.662Dönem Sonu Bakiyeler11 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 429.100.813 72.628.550 2.329.768.776 2.329.768.776Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.392.529 -7.478.997Dönem Karı (Zararı)72.628.550 101.330.630Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-84.948.423 -105.641.006Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler-3.200 36.709Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 187.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 187.461Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler14 -34.141.947 -30.600.836Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.491.086 -8.499.423Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -5.491.086 -8.499.423Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-10.642.449 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-48.142.289 -61.594.713İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 -48.142.289 -61.594.713Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 4.317.422 2.062.088Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14,23 0 64.623Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler9.155.126 -7.296.915İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-765.683 -9.673.938Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -9.717.733Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -998.200İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -998.200Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.615 26.582İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.615 26.582Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.006 -51.463Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler187.984 225.176İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)188.636 206.338İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-652 18.838İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-923.046 841.700Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-976.466 993.859Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)53.420 -152.159Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.085.556 -13.984.314Alınan Faiz5.431.176 8.666.553Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.738.149 -2.161.236YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI138.356.797 76.781.423Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri23 0 15.594.404İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 4.118.315İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-20.210.256 -7.651.805Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri63.436.730 0Alınan Temettüler95.130.323 70.940.232Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 0 -6.219.723FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-78.750.000 -78.750.000Ödenen Temettüler11 -78.750.000 -78.750.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)50.214.268 -9.447.574Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.642.449 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.856.717 -9.447.574DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 44.704.615 54.152.189DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 105.561.332 44.704.615Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 105.678.582 44.729.543Diğer Alacaklar5 246.636 246.599İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar246.636 246.599ARA TOPLAM105.925.218 44.976.142TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR105.925.218 44.976.142DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3,19 980.475.892 914.290.504Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3,19 980.475.892 914.290.504Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3,6 1.280.190.754 1.186.031.630Kullanım Hakkı Varlıkları2.1.7 25.578 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.497 7.697Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.497 7.697Peşin Ödenmiş Giderler7 29.518 24.510İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29.518 24.510Diğer Duran Varlıklar10 7.885.315 6.908.849İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar7.885.315 6.908.849TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.268.611.554 2.107.263.190TOPLAM VARLIKLAR2.374.536.772 2.152.239.332KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.625 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.625 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.625 0Ticari Borçlar4 617.292 429.308İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 616.991 428.355İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar301 953Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 636.868 119.683Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 110.913 70.117İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler110.913 70.117ARA TOPLAM1.377.698 619.108TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.377.698 619.108UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15.248 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.248 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar15.248 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 43.374.667 39.945.053TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.390.298 39.945.436TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER44.767.996 40.564.544ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.329.768.776 2.111.674.788Ödenmiş Sermaye11 105.000.000 105.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 105.173.533 105.173.533Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.580.366.570 1.419.587.862Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.580.366.570 1.419.587.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-757.564 -757.564Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.581.124.134 1.420.345.426Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.876.525 1.876.525Yabancı Para Çevrim Farkları1.876.525 1.876.525Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 35.622.785 35.622.785Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları429.100.813 343.631.914Net Dönem Karı veya Zararı72.628.550 100.782.169TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.329.768.776 2.111.674.788TOPLAM KAYNAKLAR2.374.536.772 2.152.239.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 0 27.032.805Satışların Maliyeti12 0 -25.652.001TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 1.380.804BRÜT KAR (ZARAR)0 1.380.804Genel Yönetim Giderleri13 -5.540.758 -5.478.463Pazarlama Giderleri13 0 -46.324Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 49.627.248 46.517.285Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -6.467.034 -575.297ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.619.456 41.798.005Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6,15 39.332.050 61.594.713FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)76.951.506 103.392.718Finansman Giderleri16 -6.111 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)76.945.395 103.392.718Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.316.845 -2.062.088Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -4.317.422 -2.062.088Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 577SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)72.628.550 101.330.630DÖNEM KARI (ZARARI)72.628.550 101.330.630Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 548.461Ana Ortaklık Payları72.628.550 100.782.169Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,69000000 0,97000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar224.215.438 257.189.079Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)35.270.350 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar6 95.605.195 127.497.714Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları96.770.084 136.517.226Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.430.191 -6.825.861Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -3.430.191 -6.825.861Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)224.215.438 257.189.079TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)296.843.988 358.519.709Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 548.461Ana Ortaklık Payları296.843.988 357.971.248http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823146BIST