***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.345.426 1.876.525 35.622.785 343.631.914 100.782.169 2.111.674.788 2.111.674.788Transferler100.782.169 -100.782.169Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)386.218 50.354.362 50.740.580 50.740.580Dönem Karı (Zararı)50.354.362 50.354.362 50.354.362Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)386.218 386.218 386.218Kar Payları10 -78.750.000 -78.750.000 -78.750.000Dönem Sonu Bakiyeler10 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.731.644 1.876.525 35.622.785 365.664.083 50.354.362 2.083.665.368 2.083.665.368Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 429.100.813 72.628.550 2.329.768.776 2.329.768.776Transferler72.628.550 -72.628.550Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-34.631.092 92.857.252 58.226.160 58.226.160Dönem Karı (Zararı)92.857.252 92.857.252 92.857.252Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-34.631.092 -34.631.092 -34.631.092Kar Payları10 -50.001.000 -50.001.000 -50.001.000Dönem Sonu Bakiyeler10 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.546.493.042 1.876.525 35.622.785 451.728.363 92.857.252 2.337.993.936 2.337.993.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.696.504 131.286Dönem Karı (Zararı)92.857.252 50.354.362Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)92.857.252 50.354.362Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-80.916.714 -51.942.532Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.593 -4.748Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler12 -22.357.844 -34.141.948Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.021.716 -2.751.538Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.024.327 -2.751.538Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.611 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-60.398.525 -23.253.025İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6,13 -60.398.525 -23.253.025Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 2.851.778 257.269Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 7.951.458İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-739.978 -972.889Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-355.228 -32.051İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-355.228 -32.051Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-17.237 -21.342Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-310.750 -45.938İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-310.833 -45.348İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)83 -590İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-56.763 -873.558Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -895.313Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-56.763 21.755Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.200.560 -2.561.059Alınan Faiz1.097.148 2.526.488Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.601.204 165.857YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI37.198.349 74.920.067İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -20.210.256Alınan Temettüler3 37.198.349 95.130.323FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.010.553 -78.750.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.553 0Ödenen Temettüler-50.001.000 -78.750.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.115.700 -3.698.647NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.115.700 -3.698.647DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ105.561.332 44.704.615DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 102.445.632 41.005.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 102.490.061 105.678.582Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar5 246.636 246.636İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar246.636 246.636Peşin Ödenmiş Giderler7 29.879 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29.879 0ARA TOPLAM102.766.576 105.925.218TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR102.766.576 105.925.218DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3,17 956.269.866 980.475.892Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar956.269.866 980.475.892Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar956.269.866 980.475.892Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3,6 1.314.113.407 1.280.190.754Kullanım Hakkı Varlıkları24.111 25.578Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.897 4.497Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.897 4.497Peşin Ödenmiş Giderler7 16.876 29.518İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.876 29.518Diğer Duran Varlıklar9 8.240.543 7.885.315İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar8.240.543 7.885.315TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.278.667.700 2.268.611.554TOPLAM VARLIKLAR2.381.434.276 2.374.536.772KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15.977 12.625İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15.977 12.625Kiralama İşlemlerinden Borçlar15.977 12.625Ticari Borçlar4 306.542 617.292İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 306.158 616.991İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar384 301Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 887.784 636.868Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 56.444 110.913İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler56.444 110.913ARA TOPLAM1.266.747 1.377.698TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.266.747 1.377.698UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9.186 15.248İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.186 15.248Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.186 15.248Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 42.164.024 43.374.667TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.173.593 43.390.298TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER43.440.340 44.767.996ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.337.993.936 2.329.768.776Ödenmiş Sermaye10 105.000.000 105.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 105.173.533 105.173.533Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.545.735.478 1.580.366.570Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.545.735.478 1.580.366.570Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-757.564 -757.564Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.546.493.042 1.581.124.134Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.876.525 1.876.525Yabancı Para Çevrim Farkları1.876.525 1.876.525Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 35.622.785 35.622.785Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları451.728.363 429.100.813Net Dönem Karı veya Zararı92.857.252 72.628.550TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.337.993.936 2.329.768.776TOPLAM KAYNAKLAR2.381.434.276 2.374.536.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri11 -2.381.231 -2.485.480 -1.296.173 -1.263.003Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 40.798.732 38.565.872 29.972.368 36.155.991Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -3.104.385 -768.601 -1.997.202 -697.454ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.313.116 35.311.791 26.678.993 34.195.534Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6,13 60.398.525 15.303.115 29.462.973 29.441.354FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)95.711.641 50.614.906 56.141.966 63.636.888Finansman Giderleri14 -2.611 -3.275 -1.224 -1.588SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)95.709.030 50.611.631 56.140.742 63.635.300Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.851.778 -257.269 -953.054 -11.578Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -2.852.120 -257.269 -953.396 -11.578Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri342 342SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)92.857.252 50.354.362 55.187.688 63.623.722DÖNEM KARI (ZARARI)92.857.252 50.354.362 55.187.688 63.623.722Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları92.857.252 50.354.362 55.187.688 63.623.722Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-34.631.092 386.218 -34.631.092 368.952Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-11.635.367 386.218 -11.635.367 368.952Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-24.206.026 -24.206.026Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.210.301 1.210.301Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi1.210.301 1.210.301Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-34.631.092 386.218 -34.631.092 368.952TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)58.226.160 50.740.580 20.556.596 63.992.674Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları58.226.160 50.740.580 20.556.596 63.992.674http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866861BIST