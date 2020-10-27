***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









164.218.899 -100.782.169Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37.064.880 42.347.117 79.711.997 79.711.997Dönem Karı (Zararı)42.347.117 42.347.117 42.347.117Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37.064.880 37.064.880 37.064.880Kar Payları10 -78.750.000 -78.750.000 -78.750.000Dönem Sonu Bakiyeler10 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.393.973.576 1.876.525 35.622.785 429.100.813 42.347.117 2.112.336.785 2.112.336.785Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 429.100.813 72.628.550 2.329.768.776 2.329.768.776Transferler72.628.550 -72.628.550Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-34.631.092 143.963.074 109.331.982 109.331.982Dönem Karı (Zararı)143.963.074 143.963.074 143.963.074Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-34.631.092 -34.631.092 -34.631.092Kar Payları10 -50.001.000 -50.001.000 -50.001.000Dönem Sonu Bakiyeler10 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.546.493.042 1.876.525 35.622.785 451.728.363 143.963.074 2.389.099.758 2.389.099.758Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.256.038 244.906Dönem Karı (Zararı)143.963.074 42.347.117Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)143.963.074 42.347.117Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-117.788.713 -45.653.076Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.884 -7.125Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler3,12 -22.357.844 -34.141.946Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.532.413 -4.407.886Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.536.091 -4.407.886Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.678 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-100.007.535 -20.802.454İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6,13 -100.007.535 -20.802.454Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 6.095.195 4.896.095Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 8.810.240İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-904.527 -818.493Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -43.610İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -43.610Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.057 8.116Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-305.404 -301.692İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-305.645 -299.722İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)241 -1.970İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-596.066 -481.307Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-540.326 -510.962Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-55.740 29.655Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.269.834 -4.124.452Alınan Faiz1.577.446 4.299.701Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.591.242 69.657YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI37.198.349 138.356.797İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -20.210.256Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 63.436.730Alınan Temettüler3 37.198.349 95.130.323FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.015.329 -78.750.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.329 0Ödenen Temettüler-50.001.000 -78.750.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.439.058 59.851.703NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.439.058 59.851.703DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ105.561.332 44.704.615DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 116.000.390 104.556.318Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 116.076.286 105.678.582Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar5 246.636 246.636İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar246.636 246.636Peşin Ödenmiş Giderler7 15.356 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15.356 0ARA TOPLAM116.338.278 105.925.218TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR116.338.278 105.925.218DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3,17 956.269.866 980.475.892Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar956.269.866 980.475.892Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar956.269.866 980.475.892Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3,6 1.353.722.417 1.280.190.754Kullanım Hakkı Varlıkları20.070 25.578Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.647 4.497Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.647 4.497Peşin Ödenmiş Giderler7 17.219 29.518İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17.219 29.518Diğer Duran Varlıklar9 8.425.641 7.885.315İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar8.425.641 7.885.315TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.318.457.860 2.268.611.554TOPLAM VARLIKLAR2.434.796.138 2.374.536.772KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16.751 12.625İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16.751 12.625Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.751 12.625Ticari Borçlar4 311.888 617.292İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 311.346 616.991İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar542 301Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 3.140.548 636.868Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 57.468 110.913İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler57.468 110.913ARA TOPLAM3.526.655 1.377.698TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.526.655 1.377.698UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.703 15.248İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.703 15.248Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.703 15.248Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 42.164.639 43.374.667TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.169.725 43.390.298TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.696.380 44.767.996ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.389.099.758 2.329.768.776Ödenmiş Sermaye10 105.000.000 105.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 105.173.533 105.173.533Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.545.735.478 1.580.366.570Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.545.735.478 1.580.366.570Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-757.564 -757.564Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.546.493.042 1.581.124.134Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.876.525 1.876.525Yabancı Para Çevrim Farkları1.876.525 1.876.525Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 35.622.785 35.622.785Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları451.728.363 429.100.813Net Dönem Karı veya Zararı143.963.074 72.628.550TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.389.099.758 2.329.768.776TOPLAM KAYNAKLAR2.434.796.138 2.374.536.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri11 -3.515.182 -3.836.729 -1.133.951 -1.351.249Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 56.677.485 44.107.251 15.878.753 5.541.379Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -3.107.891 -6.423.080 -3.506 -5.654.479ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.054.412 33.847.442 14.741.296 -1.464.349Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6,13 100.007.535 11.992.215 39.609.010 -3.310.900FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)150.061.947 45.839.657 54.350.306 -4.775.249Finansman Giderleri14 -3.678 -4.758 -1.067 -1.483SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)150.058.269 45.834.899 54.349.239 -4.776.732Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.095.195 -3.487.782 -3.243.417 -3.230.513Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -6.094.922 -3.487.782 -3.242.802 -3.230.513Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-273 -615SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)143.963.074 42.347.117 51.105.822 -8.007.245DÖNEM KARI (ZARARI)143.963.074 42.347.117 51.105.822 -8.007.245Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları143.963.074 42.347.117 51.105.822 -8.007.245Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-34.631.092 37.064.880 0 36.678.662Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-11.635.367 386.218Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-24.206.026 35.270.349 35.270.349Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.210.301 1.408.313 0 1.408.313Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi1.210.301 1.408.313 1.408.313Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-34.631.092 37.064.880 0 36.678.662TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)109.331.982 79.411.997 51.105.822 28.671.417Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları109.331.982 79.411.997 51.105.822 28.671.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884510BIST