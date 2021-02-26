***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 105.173.533 -757.564 1.420.345.426 1.876.525 35.622.785 343.631.914 100.782.169 2.111.674.788 2.111.674.788Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler100.782.169 -100.782.169 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)187.536.776 72.628.550 260.165.326 260.165.326Dönem Karı (Zararı)72.628.550 72.628.550 72.628.550Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)187.536.776 187.536.776 187.536.776Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları10 -78.750.000 -78.750.000 -78.750.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-26.758.068 63.436.730 36.678.662 36.678.662Dönem Sonu Bakiyeler10 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 429.100.813 72.628.550 2.329.768.776 2.329.768.776Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 429.100.813 72.628.550 2.329.768.776 2.329.768.776Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler72.628.550 -72.628.550 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)432.008.222 135.983.681 567.991.903 567.991.903Dönem Karı (Zararı)135.983.681 135.983.681 135.983.681Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)432.008.222 432.008.222 432.008.222Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları10 -50.001.000 -50.001.000 -50.001.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10 105.000.000 105.173.533 -757.564 2.013.132.356 1.876.525 35.622.785 451.728.363 135.983.681 2.847.759.679 2.847.759.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.275.437 -9.375.941Dönem Karı (Zararı)135.983.681 72.628.550Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)135.983.681 72.628.550Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-123.489.397 -84.931.835Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.025 15.971Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler12 -22.357.844 -34.141.946Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.207.220 -5.484.975Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.211.784 -5.491.086Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 4.564 6.111Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-6.745.760 -10.642.449Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-96.912.943 -48.142.289İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 -96.912.943 -48.142.289Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 4.717.345 4.316.845Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler9.147.008İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-23.075.151 -765.683Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.519.750 -25.615İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.519.750 -25.615Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-33.645 -5.006Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler278.427 187.984İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)277.838 188.636İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)589 -652İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-800.183 -923.046Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-772.327 -976.466Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-27.856 53.420Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.580.867 -13.068.968Alınan Faiz2.171.364 5.431.176Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.865.934 -1.738.149YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI35.872.149 138.356.796İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -1.326.200 -20.210.256Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 63.436.730Alınan Temettüler3 37.198.349 95.130.322FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.020.105 -78.766.587Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.105 -16.587Ödenen Temettüler10 -50.001.000 -78.750.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.423.393 50.214.268Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.745.760 10.642.449NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.677.633 60.856.717DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ105.561.332 44.704.615DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ82.883.699 105.561.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 83.041.369 105.678.582Diğer Alacaklar5 22.766.386 246.636İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.766.386 246.636Peşin Ödenmiş Giderler7 776 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler776 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 1.511.762 0ARA TOPLAM107.320.293 105.925.218TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR107.320.293 105.925.218DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.206.279.307 980.475.892Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3,17 1.206.279.307 980.475.892Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.206.279.307 980.475.892Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3,6 1.581.084.370 1.280.190.754Kullanım Hakkı Varlıkları14.884 25.578Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.397 4.497Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.397 4.497Peşin Ödenmiş Giderler7 62.387 29.518İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler62.387 29.518Diğer Duran Varlıklar9 8.657.642 7.885.315İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar8.657.642 7.885.315TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.796.100.987 2.268.611.554TOPLAM VARLIKLAR2.903.421.280 2.374.536.772KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17.563 12.625İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.563 12.625Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.563 12.625Ticari Borçlar895.719 617.292İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,4 894.829 616.991İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 890 301Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 0 636.868Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 83.057 110.913İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler83.057 110.913ARA TOPLAM996.339 1.377.698TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER996.339 1.377.698UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 15.248İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 15.248Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 15.248Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 54.664.879 43.374.667TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER54.665.262 43.390.298TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER55.661.601 44.767.996ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.847.759.679 2.329.768.776Ödenmiş Sermaye10 105.000.000 105.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 105.173.533 105.173.533Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.012.374.792 1.580.366.570Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.012.374.792 1.580.366.570Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-757.564 -757.564Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.013.132.356 1.581.124.134Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.876.525 1.876.525Yabancı Para Çevrim Farkları1.876.525 1.876.525Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 35.622.785 35.622.785Diğer Kısıtlanmış Yedekler10 35.622.785 35.622.785Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları451.728.363 429.100.813Net Dönem Karı veya Zararı135.983.681 72.628.550TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.847.759.679 2.329.768.776TOPLAM KAYNAKLAR2.903.421.280 2.374.536.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri11 -4.893.322 -5.540.758Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 65.188.306 49.627.248Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -16.502.337 -6.467.034ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.792.647 37.619.456Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6,13 96.912.943 39.332.050FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)140.705.590 76.951.506Finansman Giderleri14 -4.564 -6.111SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)140.701.026 76.945.395Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.717.345 -4.316.845Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -4.717.304 -4.317.422Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -41 577SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)135.983.681 72.628.550DÖNEM KARI (ZARARI)135.983.681 72.628.550Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları135.983.681 72.628.550Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülebilir faaliyetlerden toplam kapsamlı gelir üzerinden pay başına kazanç 16 1,30000000 0,69000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar432.008.222 224.215.438Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 35.270.350Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar217.494.978 95.605.194Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar6 217.494.978 95.605.194Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları225.803.415 96.770.085Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.290.171 -3.430.191Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-11.290.171 -3.430.191Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)432.008.222 224.215.438TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)567.991.903 296.843.988Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları567.991.903 296.843.988http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913704BIST