***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 429.100.813 72.628.550 2.329.768.776 2.329.768.776Transferler72.628.550 -72.628.550Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37.669.564 37.669.564 37.669.564Dönem Karı (Zararı)37.669.564 37.669.564 37.669.564Dönem Sonu Bakiyeler10 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 501.729.363 37.669.564 2.367.438.340 2.367.438.340Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 105.173.533 -757.564 2.013.132.356 1.876.525 35.622.785 451.728.363 135.983.681 2.847.759.679 2.847.759.679Transferler45.747.918 90.235.763 -135.983.681Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)342.954 70.048.791 70.391.745 70.391.745Dönem Karı (Zararı)70.048.791 70.048.791 70.048.791Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)342.954 342.954 342.954Dönem Sonu Bakiyeler10 105.000.000 105.173.533 -757.564 2.013.475.310 1.876.525 81.370.703 541.964.126 70.048.791 2.918.151.424 2.918.151.424Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.088.832 -1.601.970Dönem Karı (Zararı)70.048.791 37.669.564Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)70.048.791 37.669.564Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-71.381.986 -39.510.169Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.297 4.247Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler12 -15.065.009Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-531.555 -677.555Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -532.289 -678.942Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 734 1.387Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-14.360.074 -9.042.121Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-44.139.882 -30.935.552İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 -44.139.882 -30.935.552Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 2.710.237 1.140.812İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler20.442.936 -531.700Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.992.530 -5.349İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)20.992.530 -5.349Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-73.881 -32.016Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-255.695 -303.916İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-259.055 -303.615İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.360 -301İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-220.018 -190.419Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-244.108 -181.700Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24.090 -8.719Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.109.741 -2.372.305Alınan Faiz570.733 770.335Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.408.358YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI13.480.844İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -1.584.165Alınan Temettüler3 15.065.009FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.165 -4.776Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.165 -4.776YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.564.511 -1.606.746Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi14.360.074 9.042.121NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.924.585 7.435.375DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ82.883.699 105.561.332DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 131.808.284 112.996.707Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 131.927.510 83.041.369Diğer Alacaklar5 1.773.856 22.766.386İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.773.856 22.766.386Peşin Ödenmiş Giderler7 102.596 776İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler102.596 776Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 103.404 1.511.762ARA TOPLAM133.907.366 107.320.293TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR133.907.366 107.320.293DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.206.279.307 1.206.279.307Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.206.279.307 1.206.279.307Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar3,17 1.206.279.307 1.206.279.307Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3,6 1.627.151.371 1.581.084.370Kullanım Hakkı Varlıkları12.813 14.884Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.157 2.397Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.157 2.397Peşin Ödenmiş Giderler7 34.448 62.387İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler34.448 62.387Diğer Duran Varlıklar9 8.901.750 8.657.642İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar8.901.750 8.657.642TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.842.381.846 2.796.100.987TOPLAM VARLIKLAR2.976.289.212 2.903.421.280KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15.117 17.563İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15.117 17.563Kiralama İşlemlerinden Borçlar15.117 17.563Ticari Borçlar640.024 895.719İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,4 635.774 894.829İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 4.250 890Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 2.714.030Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 107.148 83.057İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler107.148 83.057ARA TOPLAM3.476.319 996.339TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.476.319 996.339UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 54.661.086 54.664.879TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER54.661.469 54.665.262TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER58.137.788 55.661.601ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.918.151.424 2.847.759.679Ödenmiş Sermaye10 105.000.000 105.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 105.173.533 105.173.533Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.012.717.746 2.012.374.792Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.012.717.746 2.012.374.792Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-757.564 -757.564Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.013.475.310 2.013.132.356Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.876.525 1.876.525Yabancı Para Çevrim Farkları1.876.525 1.876.525Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 81.370.703 35.622.785Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları541.964.126 451.728.363Net Dönem Karı veya Zararı70.048.791 135.983.681TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.918.151.424 2.847.759.679TOPLAM KAYNAKLAR2.976.289.212 2.903.421.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri11 -1.503.333 -1.085.058Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 39.477.917 10.826.364Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -9.354.704 -1.107.183ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.619.880 8.634.123Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6,13 44.139.882 30.935.552FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)72.759.762 39.569.675Finansman Giderleri14 -734 -1.387SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)72.759.028 39.568.288Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.710.237 -1.898.724Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -2.714.030 -1.898.724Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 3.793SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)70.048.791 37.669.564DÖNEM KARI (ZARARI)70.048.791 37.669.564Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları70.048.791 37.669.564Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden toplam kapsamlı gelir üzerinden pay başına kazanç 16 0,67000000 0,36000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar342.954 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar342.954 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar6 342.954 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)342.954 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)70.391.745 37.669.564Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları70.391.745 37.669.564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933747BIST