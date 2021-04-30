***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 20:37
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 429.100.813 72.628.550 2.329.768.776 2.329.768.776
Transferler
72.628.550 -72.628.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.669.564 37.669.564 37.669.564
Dönem Karı (Zararı)
37.669.564 37.669.564 37.669.564
Dönem Sonu Bakiyeler
10 105.000.000 105.173.533 -757.564 1.581.124.134 1.876.525 35.622.785 501.729.363 37.669.564 2.367.438.340 2.367.438.340
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 2.013.132.356 1.876.525 35.622.785 451.728.363 135.983.681 2.847.759.679 2.847.759.679
Transferler
45.747.918 90.235.763 -135.983.681
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
342.954 70.048.791 70.391.745 70.391.745
Dönem Karı (Zararı)
70.048.791 70.048.791 70.048.791
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
342.954 342.954 342.954
Dönem Sonu Bakiyeler
10 105.000.000 105.173.533 -757.564 2.013.475.310 1.876.525 81.370.703 541.964.126 70.048.791 2.918.151.424 2.918.151.424
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.088.832 -1.601.970
Dönem Karı (Zararı)
70.048.791 37.669.564
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
70.048.791 37.669.564
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-71.381.986 -39.510.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.297 4.247
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
12 -15.065.009
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-531.555 -677.555
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -532.289 -678.942
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 734 1.387
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-14.360.074 -9.042.121
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-44.139.882 -30.935.552
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -44.139.882 -30.935.552
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 2.710.237 1.140.812
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.442.936 -531.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.992.530 -5.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.992.530 -5.349
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-73.881 -32.016
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-255.695 -303.916
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-259.055 -303.615
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.360 -301
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-220.018 -190.419
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-244.108 -181.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24.090 -8.719
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.109.741 -2.372.305
Alınan Faiz
570.733 770.335
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.408.358
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
13.480.844
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -1.584.165
Alınan Temettüler
3 15.065.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.165 -4.776
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.165 -4.776
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.564.511 -1.606.746
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.360.074 9.042.121
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.924.585 7.435.375
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
82.883.699 105.561.332
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 131.808.284 112.996.707
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 131.927.510 83.041.369
Diğer Alacaklar
5 1.773.856 22.766.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.773.856 22.766.386
Peşin Ödenmiş Giderler
7 102.596 776
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
102.596 776
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 103.404 1.511.762
ARA TOPLAM
133.907.366 107.320.293
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
133.907.366 107.320.293
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.206.279.307 1.206.279.307
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.206.279.307 1.206.279.307
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
3,17 1.206.279.307 1.206.279.307
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3,6 1.627.151.371 1.581.084.370
Kullanım Hakkı Varlıkları
12.813 14.884
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.157 2.397
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.157 2.397
Peşin Ödenmiş Giderler
7 34.448 62.387
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34.448 62.387
Diğer Duran Varlıklar
9 8.901.750 8.657.642
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8.901.750 8.657.642
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.842.381.846 2.796.100.987
TOPLAM VARLIKLAR
2.976.289.212 2.903.421.280
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.117 17.563
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.117 17.563
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.117 17.563
Ticari Borçlar
640.024 895.719
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 635.774 894.829
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 4.250 890
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 2.714.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 107.148 83.057
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
107.148 83.057
ARA TOPLAM
3.476.319 996.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.476.319 996.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 54.661.086 54.664.879
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.661.469 54.665.262
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.137.788 55.661.601
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.918.151.424 2.847.759.679
Ödenmiş Sermaye
10 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 105.173.533 105.173.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.012.717.746 2.012.374.792
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.012.717.746 2.012.374.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.564 -757.564
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.013.475.310 2.013.132.356
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.876.525 1.876.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.876.525 1.876.525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 81.370.703 35.622.785
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
541.964.126 451.728.363
Net Dönem Karı veya Zararı
70.048.791 135.983.681
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.918.151.424 2.847.759.679
TOPLAM KAYNAKLAR
2.976.289.212 2.903.421.280
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
11 -1.503.333 -1.085.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 39.477.917 10.826.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -9.354.704 -1.107.183
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.619.880 8.634.123
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6,13 44.139.882 30.935.552
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
72.759.762 39.569.675
Finansman Giderleri
14 -734 -1.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
72.759.028 39.568.288
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.710.237 -1.898.724
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.714.030 -1.898.724
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 3.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70.048.791 37.669.564
DÖNEM KARI (ZARARI)
70.048.791 37.669.564
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
70.048.791 37.669.564
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden toplam kapsamlı gelir üzerinden pay başına kazanç 16 0,67000000 0,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
342.954 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
342.954 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
6 342.954 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
342.954 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.391.745 37.669.564
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
70.391.745 37.669.564
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933747
BIST