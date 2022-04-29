***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 18:36
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 2.013.132.356 1.876.525 35.622.785 451.728.363 135.983.681 2.847.759.679 2.847.759.679
Transferler
45.747.918 90.235.763 -135.983.681
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
342.954 70.048.791 70.391.745 70.391.745
Dönem Karı (Zararı)
70.048.791 70.048.791 70.048.791
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
342.954 342.954 342.954
Dönem Sonu Bakiyeler
10 105.000.000 105.173.533 -757.564 2.013.475.310 1.876.525 81.370.703 541.964.126 70.048.791 70.048.791 70.048.791
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.000.000 105.173.533 -757.564 2.678.912.188 1.876.525 81.607.729 586.895.783 429.422.345 3.988.130.539 3.988.130.539
Transferler
429.322.345 -429.322.345
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.046.233 96.910.355 101.956.588 101.956.588
Dönem Karı (Zararı)
96.910.355 96.910.355 96.910.355
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.046.233 5.046.233 5.046.233
Dönem Sonu Bakiyeler
10 105.000.000 105.173.533 -757.564 2.683.958.421 1.876.525 81.607.729 1.016.318.128 96.910.355 4.090.087.127 4.090.087.127
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.777.114 21.088.832
Dönem Karı (Zararı)
96.910.355 70.048.791
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
96.910.355 70.048.791
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-63.438.963 -71.381.986
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.408 4.297
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -15.065.009
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.671.665 -531.555
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.675.399 -532.289
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 3.734 734
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -14.360.074
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -72.350.183 -44.139.882
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-72.350.183 -44.139.882
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 10.578.477 2.710.237
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-836.328 20.442.936
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
246.388 20.992.530
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
239.036 20.992.530
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-225.922 -73.881
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-267.894 -255.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-259.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-548.621 3.360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-588.900 -220.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-437.677 -244.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-151.223 24.090
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.635.064 19.109.741
Alınan Faiz
1.675.399 570.733
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-32.533.349 1.408.358
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.342.651 13.480.844
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -15.342.651 -1.584.165
Alınan Temettüler
3 0 15.065.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.767 -5.165
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.767 -5.165
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.577.304 34.564.511
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.360.074
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.577.304 48.924.585
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
410.163.156 82.883.699
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 396.585.852 131.808.284
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 396.789.542 410.163.156
Diğer Alacaklar
5 308.082 554.024
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 7.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
308.082 546.672
Peşin Ödenmiş Giderler
7 202.707 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 202.707 0
ARA TOPLAM
397.300.331 410.717.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
397.300.331 410.717.180
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3,17 1.397.124.330 1.397.124.330
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.397.124.330 1.397.124.330
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3,6 2.362.202.270 2.269.463.203
Kullanım Hakkı Varlıkları
80.211 84.369
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.157 1.397
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.157 1.397
Peşin Ödenmiş Giderler
60.233 37.018
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 60.233 37.018
Diğer Duran Varlıklar
10.190.990 9.753.313
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9 10.190.990 9.753.313
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.769.659.191 3.676.463.630
TOPLAM VARLIKLAR
4.166.959.522 4.087.180.810
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.805 10.280
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.805 10.280
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.805 10.280
Ticari Borçlar
4 954.072 1.221.965
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 945.641 664.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.431 557.052
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 10.322.566 32.198.272
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 164.889 117.322
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
164.889 117.322
ARA TOPLAM
11.453.332 33.547.839
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.453.332 33.547.839
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
69.886 74.089
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
69.886 74.089
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
383 383
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 65.348.794 65.427.960
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.419.063 65.502.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.872.395 99.050.271
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.090.087.127 3.988.130.539
Ödenmiş Sermaye
10 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 105.173.533 105.173.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.683.200.857 2.678.154.624
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.683.200.857 2.678.154.624
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-757.564 -757.564
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.683.958.421 2.678.912.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.876.525 1.876.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.876.525 1.876.525
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
81.607.729 81.607.729
Yasal Yedekler
10 81.607.729 81.607.729
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.016.318.128 586.895.783
Net Dönem Karı veya Zararı
96.910.355 429.422.345
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.090.087.127 3.988.130.539
TOPLAM KAYNAKLAR
4.166.959.522 4.087.180.810
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
-2.533.134 -1.503.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 50.719.774 39.477.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.044.257 -9.354.704
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.142.383 28.619.880
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6,13 72.350.183 44.139.882
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.492.566 72.759.762
Finansman Giderleri
14 -3.734 -734
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
107.488.832 72.759.028
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.578.477 -2.710.237
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -10.657.643 -2.714.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 79.166 3.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
96.910.355 70.048.791
DÖNEM KARI (ZARARI)
96.910.355 70.048.791
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
96.910.355 70.048.791
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 0,92000000 0,67000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.046.233 342.954
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
6 5.046.233 342.954
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.046.233 342.954
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.956.588 70.391.745
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
101.956.588 70.391.745
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025877
BIST