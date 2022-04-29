***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 105.173.533 -757.564 2.013.132.356 1.876.525 35.622.785 451.728.363 135.983.681 2.847.759.679 2.847.759.679Transferler45.747.918 90.235.763 -135.983.681Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)342.954 70.048.791 70.391.745 70.391.745Dönem Karı (Zararı)70.048.791 70.048.791 70.048.791Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)342.954 342.954 342.954Dönem Sonu Bakiyeler10 105.000.000 105.173.533 -757.564 2.013.475.310 1.876.525 81.370.703 541.964.126 70.048.791 70.048.791 70.048.791Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.000.000 105.173.533 -757.564 2.678.912.188 1.876.525 81.607.729 586.895.783 429.422.345 3.988.130.539 3.988.130.539Transferler429.322.345 -429.322.345Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.046.233 96.910.355 101.956.588 101.956.588Dönem Karı (Zararı)96.910.355 96.910.355 96.910.355Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.046.233 5.046.233 5.046.233Dönem Sonu Bakiyeler10 105.000.000 105.173.533 -757.564 2.683.958.421 1.876.525 81.607.729 1.016.318.128 96.910.355 4.090.087.127 4.090.087.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.777.114 21.088.832Dönem Karı (Zararı)96.910.355 70.048.791Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)96.910.355 70.048.791Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-63.438.963 -71.381.986Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.408 4.297Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler12 0 -15.065.009Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.671.665 -531.555Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.675.399 -532.289Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 3.734 734Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -14.360.074Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6 -72.350.183 -44.139.882İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-72.350.183 -44.139.882Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 10.578.477 2.710.237İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-836.328 20.442.936Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler246.388 20.992.530İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.352İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)239.036 20.992.530Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-225.922 -73.881Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-267.894 -255.695İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-259.055İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-548.621 3.360İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-588.900 -220.018Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-437.677 -244.108Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-151.223 24.090Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları32.635.064 19.109.741Alınan Faiz1.675.399 570.733Vergi İadeleri (Ödemeleri)-32.533.349 1.408.358YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.342.651 13.480.844İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -15.342.651 -1.584.165Alınan Temettüler3 0 15.065.009FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.767 -5.165Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.767 -5.165YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.577.304 34.564.511Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi14.360.074NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.577.304 48.924.585DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ410.163.156 82.883.699DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 396.585.852 131.808.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 396.789.542 410.163.156Diğer Alacaklar5 308.082 554.024İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 7.352İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar308.082 546.672Peşin Ödenmiş Giderler7 202.707 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 202.707 0ARA TOPLAM397.300.331 410.717.180TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR397.300.331 410.717.180DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3,17 1.397.124.330 1.397.124.330Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.397.124.330 1.397.124.330Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3,6 2.362.202.270 2.269.463.203Kullanım Hakkı Varlıkları80.211 84.369Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.157 1.397Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.157 1.397Peşin Ödenmiş Giderler60.233 37.018İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 60.233 37.018Diğer Duran Varlıklar10.190.990 9.753.313İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar9 10.190.990 9.753.313TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.769.659.191 3.676.463.630TOPLAM VARLIKLAR4.166.959.522 4.087.180.810KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11.805 10.280İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.805 10.280Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.805 10.280Ticari Borçlar4 954.072 1.221.965İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 945.641 664.913İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.431 557.052Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 10.322.566 32.198.272Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 164.889 117.322İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler164.889 117.322ARA TOPLAM11.453.332 33.547.839TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.453.332 33.547.839UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar69.886 74.089İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar69.886 74.089Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)383 383Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 65.348.794 65.427.960TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.419.063 65.502.432TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER76.872.395 99.050.271ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.090.087.127 3.988.130.539Ödenmiş Sermaye10 105.000.000 105.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 105.173.533 105.173.533Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.683.200.857 2.678.154.624Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.683.200.857 2.678.154.624Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-757.564 -757.564Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.683.958.421 2.678.912.188Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.876.525 1.876.525Yabancı Para Çevrim Farkları1.876.525 1.876.525Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler81.607.729 81.607.729Yasal Yedekler10 81.607.729 81.607.729Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.016.318.128 586.895.783Net Dönem Karı veya Zararı96.910.355 429.422.345TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.090.087.127 3.988.130.539TOPLAM KAYNAKLAR4.166.959.522 4.087.180.810Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri-2.533.134 -1.503.333Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 50.719.774 39.477.917Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -13.044.257 -9.354.704ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.142.383 28.619.880Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6,13 72.350.183 44.139.882FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)107.492.566 72.759.762Finansman Giderleri14 -3.734 -734SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)107.488.832 72.759.028Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.578.477 -2.710.237Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -10.657.643 -2.714.030Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 79.166 3.793SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)96.910.355 70.048.791DÖNEM KARI (ZARARI)96.910.355 70.048.791Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları96.910.355 70.048.791Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 0,92000000 0,67000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.046.233 342.954Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar6 5.046.233 342.954Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.046.233 342.954TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)101.956.588 70.391.745Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları101.956.588 70.391.745http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025877BIST