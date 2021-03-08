***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
08.03.2021 15:25
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ("Rapor") 'nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Rapor'un Sonuç Bölümü:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 10. maddesi hükmü gereğince, Şirketimizin 2020 yılı içerisinde Eczacıbaşı Holding A.Ş.'den 4.054.099 TL, Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 16.989 TL tutarındaki hizmet alımları ile EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan 14.925 TL tutarındaki kiralama işleminin, 2020 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarları 2020 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşmıştır. 2020 yılında gerçekleştirilen söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına göre makul olduğu sonucuna varılmıştır. 2021 yılında da Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile olan işlemlerin %10 oranını aşması öngörülmekte olup benzer koşullarda devam ettirilecek işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler değerlendirilerek, işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915946
BIST
16:411.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -9,63
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:417,6661
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1341
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:419,1083
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1283
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:41417,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 5,91
|Açılış
|: 417,20
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:41
|FADE
|11,55
|73.815.768
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|124.340
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.342.154
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|SONME
|79,80
|4.477.996
|% -7,42
|
|PETKM
|6,22
|1.674.622.672
|% 3,32
|
|GARAN
|9,05
|1.662.783.025
|% -2,16
|
|KRDMD
|7,26
|1.132.448.386
|% -0,55
|
|KOZAL
|131,70
|1.120.789.137
|% 2,17
|
|THYAO
|14,66
|1.075.602.445
|% -0,81
|
|PETKM
|6,22
|1.674.622.672
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,39
|637.903.689
|% -2,85
|
|GARAN
|9,05
|1.662.783.025
|% -2,16
|
|HALKB
|5,40
|931.351.967
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,38
|219.801.327
|% -2,13
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6631
|7,6661
|% 1,78
|
|Euro
|9,0984
|9,1083
|% 1,43
|
|Sterlin
|10,5901
|10,6433
|% 1,85
|
|Frank
|8,1799
|8,2292
|% 1,51
|
|Riyal
|2,0392
|2,0494
|% 1,87
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|-8,11
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,80
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|41,00
|
|Tam
|2.766
|2.836
|38,43
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|18,59
|
|Çeyrek
|671
|686
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,20
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:57DAGHL
Yüzde -7.35 oranında düşüşle 15.01 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 705 adet işlem
-
16:56KRONT
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 56.95 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 445 adet işlem
-
16:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, PGSUS, EKGYO
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.82 ) 1, 342
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, TRILC, ISATR, KUTPO, NIBAS, IZTAR, FADE, DIRIT, RODRG, SNKRN