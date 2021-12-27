***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
27.12.2021 13:47
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.12.2021 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği hükümleri, II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirketimizin mevcut uygulamaları dikkate alınarak
•Kâr Dağıtım Politikamızın ekteki şekilde güncellenmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayımlanmasına, 2021 yılı olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve
•Bağış ve Yardım Politikamızın güncellenmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayımlanmasına, 2021 yılı olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986339
BIST
18:051.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
18:0511,4665
En Yüksek
|Değişim
|: 4,32%
|| 0,4751
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
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11,5814
En Düşük
10,7605
18:0513,0117
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 0,5722
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
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14,1284
En Düşük
12,1851
18:05664,68
En Yüksek
|Değişim
|: 4,13%
|| 26,35
|Açılış
|: 664,68
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|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|17,38
|12.266.747
|% 10,00
|
|DOBUR
|79,20
|12.304.166
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|103.797.929
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.140.830
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|493.287
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,19
|71.497.571
|% -9,90
|
|RODRG
|17,60
|4.767.626
|% -7,32
|
|SANFM
|31,38
|16.420.250
|% -7,21
|
|YBTAS
|15.599,20
|519.563
|% -6,42
|
|UFUK
|18,09
|828.757
|% -6,27
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|THYAO
|20,78
|2.274.516.221
|% -1,61
|
|SASA
|51,35
|2.011.867.495
|% 7,88
|
|EREGL
|28,72
|1.934.484.334
|% 1,20
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|YKBNK
|3,66
|1.403.914.570
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,22
|667.934.709
|% 0,00
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|TSKB
|1,51
|236.085.699
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4560
|11,4665
|% 4,32
|
|Euro
|12,9724
|13,0117
|% 4,60
|
|Sterlin
|15,2830
|15,3596
|% 3,98
|
|Frank
|12,3901
|12,4648
|% 4,03
|
|Riyal
|3,0308
|3,0460
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|4,94
|
|Altın Gr.
|664
|664
|25,64
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,41
|8,42
|0,29
|
|B. Petrol
|76,34
|76,34
|0,55
|