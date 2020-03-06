***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi "Ek Açıklamalar" bölümündeki Yönetim Kurulu Karar tarihinin düzeltilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 06.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ECZYT, TRAECZYT91Q5 Peşin 0,4762000 47,62 15 0,4047700 40,477Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 20.05.2020 22.05.2020 21.05.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ECZYT, TRAECZYT91Q5 0 0Ek Açıklamalar6 Mart 2020 tarih, saat 18:16:24' de kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim açıklamamızın "Ek Açıklamalar" bölümünde Yönetim Kurulu Karar tarihi sehven 8 Mart 2019 olarak yanlış yazılmış olup, tarih bilgisi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir:6 Mart 2020 tarihinde toplanan Yönetim KurulumuzŞirketimizin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 72.628.550 TL, yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında ise 110.145.880 TL olduğunu tespit etmiştir.2019 yılı karının dağıtımı konusunda SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 37. maddesine ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, dönem karının dağıtımında finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı dikkate alınmak suretiyle, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılmasının Genel Kurul'a sunulmasına karar vermiştir.Bu çerçevede1) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin % 47,62'sine tekabül eden 50.001.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,2) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt % 47,62, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi hususu ile,3) Yasal kayıtlara göre oluşan 110.145.880 TL net dönem karından, dağıtılması planlanan kar payı düşüldükten sonra kalan 60.144.880 TL'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılması,4) Temettü dağıtımına 20 Mayıs 2020 tarihinde başlanılmasıkonusunda 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımıza öneri götürülmesine, karar verilmiştirEklenen DökümanlarEK: 1 EYH Kar Dağıtım Tablosu 2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 105.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 21.000.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 76.945.395 114.463.3024. Vergiler ( - ) 4.316.845 4.317.4225. Net Dönem Kârı 72.628.550 110.145.8806. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 72.628.550 110.145.880Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 72.628.550 110.145.88011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 50.001.000 50.001.000* Nakit 50.001.000 50.001.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 22.627.550 60.144.88020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 42.500.850 0 58,52 0,40477 40,477TOPLAM 42.500.850 0 58,52 0,40477 40,477Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Net temettü tutarı hesaplamasında, Gelir Vergisi stopaj oranı %15 olarak dikkate alınmıştır.*Yönetim Kurulumuzun 01 Temmuz 2019 tarihli kararı ile Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş.'deki paylarımızın tamamının Lincoln Electric France S.A.S.'ye devredilmesi sonucunda oluşan hisse satış karının %75'lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla özel fon hesabına alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda özel fon hesabına aktarılacak olan 47.577.461,37 lik istisna kazancı, kar dağıtım tablosunda yasal kayıtlara göre hesaplanan dönem karından düşülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825162BIST