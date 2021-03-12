***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ECZYT, TRAECZYT91Q5 Peşin 1,2400000 124 15 1,0540000 105,4Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 28.04.2021 30.04.2021 29.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ECZYT, TRAECZYT91Q5 0 0Ek Açıklamalar12 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaŞirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem karının 135.983.722 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümlerine göre hazırlanan yasal finansal tablolarında ise 97.845.711 TL olduğunu tespit etmiştir.2020 yılı karının dağıtımı konusunda ise SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 37.maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak kar dağıtım önerisinin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bu çerçevede1) Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, yasal kayıtlarındaki mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı, sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2020 yılı için genel kanuni yedek akçe ayrılmaması,2) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %124'üne tekabül eden 130.200.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması, dağıtılmasına karar verilen karınTFRS uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre tamamının 135.983.722 TL'lik "net dağıtılabilir dönem karı"ndan karşılanması, bakiye kalan 5.783.722 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması,VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre 97.845.711 TL'lik kısmının 2020 yılı "yasal net dağıtılabilir dönem karı"ndan, bakiye 32.354.289 TL'lik kısmının ise "2019 yılı olağanüstü yedekler" hesabından karşılanması,3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %124, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda temettü ödenmesi, ve4) Temettü dağıtımına 28.04.2021 tarihinde başlanılması,hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 105.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 21.000.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 140.701.026 102.563.0154. Vergiler ( - ) 4.717.304 4.717.3045. Net Dönem Kârı 135.983.722 97.845.7116. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 135.983.722 97.845.711Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 135.983.722 97.845.71111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 130.200.000 130.200.000* Nakit 130.200.000 130.200.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 5.783.722 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 32.354.289Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 110.670.000 0 81,38 1,054 105,4TOPLAM 110.670.000 0 81,38 1,054 105,4Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıNet temettü tutarı hesaplamasında, Gelir Vergisi stopaj oranı %15 olarak varsayılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918027BIST