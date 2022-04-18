***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 17.03.2022Konuna özel fon hesabına alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda özel fon hesabına aktarılacak olan 138.261.835 TL istisna kazancı, kar dağıtım tablosunda yasal kayıtlara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karından düşülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021627BIST