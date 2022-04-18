***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.04.2022 19:42
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 17.03.2022
Konuna özel fon hesabına alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda özel fon hesabına aktarılacak olan 138.261.835 TL istisna kazancı, kar dağıtım tablosunda yasal kayıtlara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karından düşülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021627
BIST
09:552.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,71
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.524
En Düşük
2.524
09:5514,6577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0211
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6587
En Düşük
14,6258
09:5515,8208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0268
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8233
En Düşük
15,7630
09:55929,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,47
|Açılış
|: 929,90
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
932,67
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ALKA
|28,80
|985.902
|% 6,04
|
|YUNSA
|22,60
|45.247.097
|% 3,86
|
|HTTBT
|12,80
|18.469.895
|% 3,14
|
|IHAAS
|19,10
|26.693.631
|% 2,52
|
|IDEAS
|23,90
|4.806.464
|% 2,22
|
|ISGYO
|11,99
|82.619.579
|% -2,52
|
|KARYE
|15,36
|396.872
|% -1,22
|
|ARASE
|88,20
|88.112
|% -0,28
|
|KAPLM
|55,35
|101.844
|% -0,09
|
|AYCES
|70,95
|4.274.893
|% -0,07
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 0,00
|
|THYAO
|37,64
|2.411.567.075
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,00
|
|TUPRS
|251,50
|1.807.743.119
|% 0,00
|
|HEKTS
|22,26
|1.484.862.301
|% 0,00
|
|TSKB
|2,00
|912.075.901
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,00
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,90
|794.117.819
|% 0,00
|
|HALKB
|5,95
|1.349.829.360
|% 1,02
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6528
|14,6577
|% 0,14
|
|Euro
|15,8062
|15,8208
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,0030
|19,0983
|% 0,07
|
|Frank
|15,4441
|15,5372
|% 0,08
|
|Riyal
|3,8954
|3,9150
|% 0,27
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|-2,35
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,44
|