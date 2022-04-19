***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
19.04.2022 14:38
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Sayısı:1 Oranı:%16,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021860
BIST
14:552.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 22,25
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
14:5514,6651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0285
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6681
En Düşük
14,6258
14:5515,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0562
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:55933,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,11
|Açılış
|: 933,43
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:53
|DAGHL
|19,29
|9.078.769
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.191.649
|% 9,95
|
|YATAS
|15,83
|183.471.067
|% 8,05
|
|IHAAS
|20,10
|24.318.312
|% 7,89
|
|IHEVA
|1,17
|29.215.493
|% 7,34
|
|ISGYO
|11,07
|52.056.405
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.444.978
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|22.945.101
|% -9,90
|
|METRO
|1,29
|78.178.132
|% -5,84
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|GARAN
|14,46
|1.741.974.707
|% 0,28
|
|KRDMD
|16,41
|1.697.316.001
|% 1,67
|
|THYAO
|37,86
|1.625.463.377
|% 0,58
|
|TUPRS
|256,50
|1.375.301.209
|% 1,99
|
|SISE
|18,02
|1.172.657.431
|% -0,28
|
|ODAS
|2,51
|860.806.992
|% 5,46
|
|TSKB
|2,03
|551.524.743
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,93
|721.890.983
|% 1,03
|
|YKBNK
|5,34
|1.162.171.158
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,86
|620.745.673
|% 2,12
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6644
|14,6662
|% 0,20
|
|Euro
|15,8376
|15,8482
|% 0,34
|
|Sterlin
|19,0282
|19,1236
|% 0,20
|
|Frank
|15,4056
|15,4984
|% -0,17
|
|Riyal
|3,8982
|3,9178
|% 0,35
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|1,18
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,84
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.153
|6.306
|-24,75
|
|Yarım
|2.974
|3.050
|-11,97
|
|Çeyrek
|1.492
|1.525
|-5,99
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,20
|
Seans Raporu
14:53
daha fazla
-
15:08OYAYO
Yüzde 4.72 oranında artışla 7.32 lira fiyatla işlem gören hissede 954, 164 adet işlem
-
15:07DEVA
Yüzde 6.97 oranında artışla 36.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 861 adet işlem
-
15:06KUTPO
Yüzde 5.64 oranında artışla 49.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 814, 242 adet işlem
-
15:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 52 artarak (% 0.87 ) 2, 830
-
15:05XU100
Endeks 2, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 28, 498.00 milyon TL de