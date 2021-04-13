***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet Turgut Tokgöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Erkan Durusoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Erkan Durusoy Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ata Selçuk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Bedriye Burcu Nergiz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ahmet Turgut Tokgöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Atalay Muharrem Gümrah Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927601BIST