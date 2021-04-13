***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
13.04.2021 19:30
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet Turgut Tokgöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Erkan Durusoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Erkan Durusoy Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ata Selçuk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Bedriye Burcu Nergiz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ahmet Turgut Tokgöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Atalay Muharrem Gümrah Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927601
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.380
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|Önceki Kapanış
|: 1.376
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1.386
En Düşük
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18:058,1224
En Yüksek
|Değişim
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|| -0,0271
|Açılış
|: 8,1400
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|Önceki Kapanış
|: 8,1300
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8,1754
En Düşük
8,1065
18:059,7102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
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|Açılış
|: 9,7100
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|Önceki Kapanış
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9,7442
En Düşük
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18:05455,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,62
|Açılış
|: 455,67
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|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
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|ALCAR
|369,60
|89.781.040
|% 10,00
|
|MTRKS
|49,56
|6.787.688
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.238.533
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.719.138
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|21.441.906
|% 9,97
|
|SAYAS
|30,78
|25.617.468
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|799.312
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|1.219.412
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|1.561.633
|% -9,98
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,37
|853.116.251
|% 0,41
|
|THYAO
|11,93
|722.332.508
|% -0,33
|
|KOZAL
|112,60
|657.707.729
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,79
|587.043.856
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|528.603.562
|% 0,48
|
|TSKB
|1,29
|318.424.892
|% -3,73
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1215
|8,1228
|% -0,33
|
|Euro
|9,6985
|9,7118
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,1267
|11,1825
|% -0,36
|
|Frank
|8,7824
|8,8353
|% -0,21
|
|Riyal
|2,1591
|2,1699
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|11,85
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,13
|
|B. Petrol
|63,87
|63,87
|0,59
|
Seans Raporu
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