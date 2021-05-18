***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
18.05.2021 18:26
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Ahmet Turgut Tokgöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Erkan Durusoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Erkan Durusoy Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ata Selçuk Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Zeynep Serttepe Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Ahmet Turgut Tokgöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Atalay Muharrem Gümrah Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936813
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0127
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3675
En Düşük
8,3548
18:0510,2348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0228
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2348
En Düşük
10,2120
18:05502,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,43
|Açılış
|: 502,37
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|10,89
|20.430.195
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|799.400
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.634.813
|% 10,00
|
|TURGG
|153,10
|23.897.859
|% 9,99
|
|FENER
|28,44
|321.635.801
|% 9,98
|
|BJKAS
|8,01
|405.734.474
|% -10,00
|
|YAPRK
|81,50
|46.064.061
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,32
|10.881.014
|% -9,59
|
|AYCES
|77,00
|4.654.024
|% -8,39
|
|MERIT
|259,50
|2.469.617
|% -7,32
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 1,51
|
|KOZAL
|131,00
|1.542.043.782
|% 1,95
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 2,94
|
|THYAO
|13,35
|1.029.555.073
|% -0,07
|
|EREGL
|19,35
|861.106.750
|% -0,41
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,96
|369.352.134
|% 1,55
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,15
|251.896.452
|% 0,94
|
|KRDMD
|8,33
|806.067.130
|% 2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3436
|8,3675
|% 0,15
|
|Euro
|10,2018
|10,2346
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,8187
|11,8780
|% 0,87
|
|Frank
|9,2709
|9,3268
|% 1,15
|
|Riyal
|2,2213
|2,2324
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|2,55
|
|Altın Gr.
|502
|502
|3,42
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,00
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 39 artarak (% 0.75 ) 1, 268
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ISBIR, BRMEN, YBTAS, FENER, DOBUR, NTGAZ, EDIP
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MERIT, IHGZT, BJKAS
-
17:59
GSDDE, YBTAS, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, VAKFN, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında