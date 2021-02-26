***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827439Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıBelgelerin İngilizcesi, Türkçe ile eş anlı olarak KAP'ta duyurulmamış olup, Türkçe belgelerin KAP'ta duyurulmasından sonra en kısa süre içerisinde Genel Kurul ile ilgili belgeler İngilizce olarak internet sitesine eklenmiştir.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBu kapsamda bir işlem yoktur.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBu nitelikte bir işlem yoktur .Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827230Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Kurumsal Yönetim - Bağış ve Yardım PolitikasıBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836939Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas sözleşmede bu nitelikte bir madde yoktur. Dileyen menfaat sahiplerinin söz hakkı olmaksızın genel kurul toplantılarına katılımı mümkündür.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi2019 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri dışında üç Yönetim Kurulu Üyemiz, Eczacıbaşı Topluluğu ve Şirketimiz çalışanlarından bazıları ile bağımsız denetim şirketi temsilcisi katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 81,571.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Kurumsal Yönetim - Kar Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniKar payı dağıtılması kararı alınmıştır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıKar payı dağıtılması kararı alınmıştır.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı09/04/2020 0 % 81,63 % 0,01 % 81,62 Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Genel Kurul - Genel Kurul Tutanakları Yatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Genel Kurul - Genel Kurul Tutanakları Yoktur 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836939İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Bölümü / Yönetim Kurulu / Denetimden Sorumlu Komite başlığı altında açıklanmıştır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Bölümü / Yönetim Kurulu / Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında açıklanmıştır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)II.17-­1 sayılı Tebliğ 4.5.1 numaralı maddesi gereği ayrı bir aday gösterme komitesi oluşturulmamıştır, aday gösterme komitesinin görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Bölümü / Yönetim Kurulu / Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında açıklanmıştır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Bölümü / Yönetim Kurulu / Riskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında açıklanmıştır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)II.17­-1 sayılı Tebliğ 4.5.1 numaralı maddesi gereği ayrı bir ücret komitesi oluşturulmamıştır, bu komitenin görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Bölümü / Yönetim Kurulu / Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında açıklanmıştır.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu'nun Finansal Durum bölümünde açıklanmıştır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Kurumsal Yönetim - Ücretlendirme PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Bölümü / Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar bölümünde açıklanmıştır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 8 8Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 67 % 33 5 5Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 50 7 7İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi02.02.2021Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyesi yoktur. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisi şirketi müşterek imzaya yetkilidir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet Raporu'nun "İç Kontrol Sistemi Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü" Başlıklı Bölümü'nde yer almaktadır.Yönetim kurulu başkanının adıFerit Bülent Eczacıbaşıİcra başkanı / genel müdürün adıSeyfettin SarıçamYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıTopluluk şemsiye sigortası kapsamında sigorta yaptırılmış olup, sigorta bedeli Şirket sermayesinin %25'ini aşmaktadır. Topluluk şemsiye sigortası kapsamında olduğundan KAP açıklaması yapılmamıştır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıKadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik olarak henüz yazılı bir çeşitlilik politikası bulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranıSayısı: 1 Oranı : % 12,5Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıFerit Bülent Eczacıbaşı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/04/1993 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Rahmi Faruk Eczacıbaşı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/04/1996 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Mustafa Sacit Basmacı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/05/2004 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Atalay Muharem Gümrah İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/04/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Seyfettin Sarıçam İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/10/2016 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Simhan Savaşcın Başaran İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/04/2014 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)Erkan Durusoy İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 11/04/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827439 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Ahmet Turgut Tokgöz İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 12/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827439 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat politikası bulunmamakla birlikte, menfaat sahiplerinin tazminat hakları ülkemiz ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yönetilmektedir.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYoktur.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıEczacıbaşı Topluluğu Uyum KuruluŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriuyum@eczacibasi.com.tr Telefon : 0212 371 72 72 Faks : 0212 371 72 663.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıEczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Uygulamaları El Kitabı (Personel Yönetmeliği)'nin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıŞirketimizin kadrolu çalışanı bulunmamakta, yönetim hizmetleri dışarıdan alınmaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yönetici pozisyonları için yedekleme planı geliştirilmesi İnsan Kaynakları Planlama Kurulu tarafından belirlenir ve Eczacıbaşı Topluluğu Yetenek ve Ücretlendirme Komitesi tarafından takip edilir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiEczacıbaşı Topluluğu'nun fırsat eşitliği politikası www.eczacibasi.com.tr / Toplumsal Sorumluluk / Sürdürülebilirlik / Fırsat Eşitliği Yaklaşımımız adresinde, Eczacıbaşı Topluluğu'nun personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikası ise www.eczacibasi.com.tr / Topluluk / İnsan Kaynakları Politikamız / Yeteneği Seçmek / İşe Alım adresinde yayınlanmaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiEczacıbaşı Topluluğu'nun ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikası www.eczacibasi.com.tr / Ana sayfa / Davranış Kuralları adresinde yayınlanmaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Kurumsal Yönetim ­ Etik KurallarKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerEczacıbaşı Topluluğu'nda kurumsal sosyal sorumluluk konularında yürütülen faaliyetler www.eczacibasi.com.tr / Toplumsal Sorumluluk adresinde yayınlanmaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerEczacıbaşı Topluluğu'nun yolsuzlukla mücadele için aldığı önlemler, Davranış Kuralları Politikası içerisinde yer almakta olup, www.eczacibasi.com.tr / Ana sayfa / Davranış Kuralları adresinde yayınlanmaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Finansal Bilgiler - Duyurular ve Sunumlar - Kurumsal Yönetim ­ Genel Kurul ­ Sıkça Sorulan Sorular - İletişimKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri / Eczacıbaşı Yatırım Holding / Kurumsal Yönetim / Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerBilgilerin tamamı olmamakla birlikte önemli bir bölümü İngilizce olarak hazırlanmaktadır. Ortaklık haklarının kullanımı için özel önem taşıyan Yıllık Faaliyet Raporu, Yıllık Mali Raporlar, Genel Kurul Toplantı Tutanakları, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Vekaleten Oy Kullanma Formu KAP'ta yapılan duyurunun ardından en kısa süre içerisinde İngilizce olarak internet sitemize eklenmektedir.2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında yürüttükleri görevlere Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Bölümü / Yönetim Kurulu / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu başlığı altında yer almaktadır. Bağımsızlık beyanları Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Raporunun sonunda yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Bölümü / Yönetim Kurulu başlığı altında açıklanmıştır.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Bölümü / Yönetim Kurulu / Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları başlığı altında açıklanmıştır.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket aleyhine açılan ve mali durumunu etkileyebilecek bir dava bulunmamaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamıştır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu'nun 3 numaralı sayfasında açıklanmıştır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu'nun İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kurallar bölümünde açıklanmıştır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı18Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 90,22Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu'nun gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamasına ilişkin yazılı bir düzenleme bulunmamakla birlikte, yerleşik uygulamalarımız çerçevesinde gündemde görüşülecek konuların niteliğine göre üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerine yeterli olacak sürelerde bilgi ve belgeler Yönetim Kurulu üyelerinin incelenmesine sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYönetim kurulu toplantılarının şekli Ana Sözleşmemizin 17. maddesindeki esaslara, TTK'daki düzenlemelere uygun olarak, geçmişten beri Şirketimizde yerleşik hale gelmiş uygulamalar çerçevesinde toplantı gündemleri önceden belirlenerek, Şirketimizin işleyişine uygun bir takvimle ve toplantı için gerekli bilgi, belge ve veriler sağlanarak yapılmaktadır. Yazılı bir düzenlememiz bulunmamaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBöyle bir politika bulunmamakla beraber Yönetim Kurulu üyeleri, Eczacıbaşı Topluluğu'na bağlı şirketlerde görev alabilirler, prensip olarak Topluluk dışında görev alamazlar.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Bölümü / Yönetim Kurulu başlığı altında açıklanmıştır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817981, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820333Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - Ahmet Turgut Tokgöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Erkan Durusoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Erkan Durusoy Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Mustafa Sacit Basmacı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Bedriye Burcu Nergiz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Erkan Durusoy Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Simhan Savaşçın Başaran Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913702BIST