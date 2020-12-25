***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.12.2020 15:18
a mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 25.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-5323 sayılı yazılı talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II .15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894935
BIST
16:351.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.425
16:357,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
16:359,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
16:35458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler16:35
|KARTN
|94,05
|31.990.744
|% 10,01
|
|LINK
|61,60
|19.464.639
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|77.264.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.222.465
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|15.283.406
|% 10,00
|
|ALCAR
|333,00
|229.988.801
|% -10,00
|
|BRYAT
|558,30
|43.635.361
|% -10,00
|
|INVEO
|47,12
|110.707.679
|% -9,99
|
|BRSAN
|30,30
|97.553.257
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|GUBRF
|62,85
|1.861.863.593
|% 0,64
|
|KOZAL
|98,55
|1.730.749.349
|% 7,82
|
|KOZAA
|16,51
|1.185.473.356
|% 4,76
|
|IPEKE
|14,05
|808.591.758
|% 2,03
|
|ECILC
|7,65
|699.936.219
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,52
|410.431.524
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,15
|369.945.290
|% 0,00
|
|TSKB
|1,83
|301.334.946
|% -1,08
|
|KRDMD
|5,38
|588.871.388
|% 1,51
|
|SISE
|7,19
|693.687.451
|% 0,42
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5893
|% 0,36
|
|Euro
|9,2403
|9,2437
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,37
|
|Frank
|8,4822
|8,5333
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|457
|458
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|