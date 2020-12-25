***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









a mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 25.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-5323 sayılı yazılı talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II .15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894935BIST