***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2020 16:11
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 09.11.2020 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi hükmü çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Bedriye Burcu Nergiz'in Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görevlendirilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887177
BIST
16:111.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,37%
|| 40,22
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:118,0526
En Yüksek
|Değişim
|: -5,48%
|| -0,4667
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:119,5726
En Yüksek
|Değişim
|: -5,47%
|| -0,5538
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:11492,78
En Yüksek
|Değişim
|: -7,86%
|| -42,05
|Açılış
|: 493,21
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
491,14
BIST En Aktif Hisseler16:11
|TAVHL
|15,95
|329.716.928
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.081.114
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|153.184.525
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.530.802
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.269.745
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,55
|380.348.099
|% -13,89
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,68
|244.646.429
|% -8,89
|
|KLGYO
|10,95
|189.285.969
|% -8,37
|
|GLRYH
|13,56
|18.511.847
|% -8,01
|
|GARAN
|7,51
|3.923.894.208
|% 7,59
|
|THYAO
|10,68
|1.731.908.432
|% 9,99
|
|PETKM
|4,46
|1.473.807.771
|% 3,96
|
|AKBNK
|5,40
|1.071.770.187
|% 7,57
|
|YKBNK
|2,48
|1.057.459.692
|% 6,44
|
|GARAN
|7,51
|3.923.894.208
|% 7,59
|
|YKBNK
|2,48
|1.057.459.692
|% 6,44
|
|PETKM
|4,46
|1.473.807.771
|% 3,96
|
|SKBNK
|1,55
|380.348.099
|% -13,89
|
|ODAS
|3,68
|839.188.669
|% 2,22
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0431
|8,0526
|% -5,48
|
|Euro
|9,5555
|9,5726
|% -5,47
|
|Sterlin
|10,5839
|10,6369
|% -5,26
|
|Frank
|8,8493
|8,9026
|% -6,13
|
|Riyal
|2,1410
|2,1518
|% -5,46
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-61,85
|
|Altın Gr.
|494
|495
|-40,31
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|-271,00
|
|Tam
|3.277
|3.364
|-267,28
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-129,28
|
|Çeyrek
|795
|814
|-64,65
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,52
|-1,10
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,61
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|3,35
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:22TKURU
Yüzde 9.98 oranında artışla 294.20 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 849 adet işlem
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 67 artarak (% 3.71 ) 1, 108
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CLEBI, YAPRK, SODSN, EGEEN, ARTI, PGSUS, MARKA, DAGHL, MEGAP, BRISA
-
16:19
BLCYT, MEGAP, CLEBI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:19
SEKUR, INFO, PRZMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında