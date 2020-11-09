***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.12.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 09.11.2020 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi hükmü çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Bedriye Burcu Nergiz'in Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görevlendirilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887177BIST